“التربية ” تنهي تحضيراتها للامتحانات العامة وباركود خاص لكل ورقة امتحانية

محافظات – البعث

انهت وزارة التربية في كافة مديرياتها استعداداتها للامتحانات العامة التي تنطلق غداً ،إذ عقدت الوزارة اجتماعاً افتراضياً مع مديري التربية منذ أيام ،حيث شدد وزير التربية الدكتور محمد عامر مارديني على تطبيق التعليمات وعدم التساهل تجاه أي خلل أو خطأ خلال الامتحانات مشيراً إلى أهمية القانون ٤٢ في ضبط واقع الامتحانات للمخالفين من غير الطلاب، لافتاً إلى ضرورة تفقد جاهزية المراكز الامتحانية والالتزام بالمراقبة من قبل المدرسين والمعلمين المكلفين وعدم إعفاء أي شخص إلا بعذر واضح، والالتزام بتعليمات قبول الطلاب في المراكز الصحية والتأكيد على التفتيش الوقائي الطلاب وعدم السماح بادخال الهواتف النقالة أو أي جهاز الكتروني إلى المراكز الامتحانية.

فيما تحدث مدير الامتحانات يونس فاتي عن أهمية التقيد بالتفاصيل المتعلقة بإجراءات العمل خلال الامتحان وبعد انتهائه من ناحية تسلم الأوراق وتغليفها وختمها، ورفع قوائم غياب الطلاب بشكل يومي، مبيناً بأنه سيكون هناك باركود خاص على كل ورقة امتحانية، لافتاً إلى تبديل المراقبين والتأكيد على جاهزية المدرسين في مراكز المراقبة الاحتياط واستعرض مديري التربية جاهزية مديرياتهم للامتحانات .

380ألف طالباً وطالبة

وفي حمص”نبال إبراهيم”

بين مدير التربية فراس عياش ” أنه سيتوجه غداً ما يقارب 380ألف طالباً وطالبة إلى المدارس لتقديم امتحاناتهم على امتداد المحافظة ،لافتاً إلى أن إجمالي عدد المدارس التي بالخدمة في المحافظة يبلغ حوالي 1300مدرسة بالمدينة والريف ،مشيراً إلى توحيد البرامج الامتحانية في كافة المدارس على مستوى المحافظة بهدف ضبط العملية الامتحانية ،وتم تكليف رؤساء الدوائر والموجهين الاختصاصيين والتربويين بالقيام بزيارات وجولات ميدانية خلال فترة الامتحانات وتطبيق التعليمات الوزارية الناظمة .

بدوره بين مدير التربية المساعد لشؤون التعليم المهني الدكتور ميسم زريفة أن الامتحانات العملية للشهادة الثانوية المهنية بدأت منذ يوم الأحد الفائت في المراكز المعدة على مستوى المحافظة بعد أن تم اتخاذ كافة الإجراءات لإنجاح هذه الامتحانات ،لافتاً إلى أن عدد المراكز الامتحانية التي تستقبل طلاب التعليم المهني بالمحافظة في المدينة والريف تبلغ 16مركزاً ،وإجمالي عدد الطلاب المتقدمين للامتحانات يصل إلى حوالي 2690 طالباً وطالبة ،فيما تبلغ عدد المراكز الامتحانية لطالبات التعليم النسوي 9مراكز وإن إجمالي عدد الطالبات المتقدمات للامتحان يصل إلى حوالي 599طالبة . وأشار زريفة إلى أنه تم تكليف رؤساء للمراكز ورؤساء للجان العملية لكافة الاختصاصات ،منوهاً إلى أنه سيتم تصحيح المقررات الدراسية مباشرة فور الانتهاء من العملية الامتحانية ولاسيما أن درجة المقرر العملي جزء من درجة المقرر النظري .

وكشف زريفة عن أنه في هذا العام وللمرة الأولى تم افتتاح مركز مهني في بلدة القريتين اختصاص فنون نسوية وتقنيات كهربائية.

33 ألف طالباً وطالبة

وفي درعا “دعاء الرفاعي ”

بين رئيس دائرة الامتحانات في تربية درعا أحمد الجاموس أن المديرية قامت بتجهيز المراكز الامتحانية وتوزيع الطلاب بين مراكز الريف والمدينة وتعميم التعليمات الوزارية مع توزيع البطاقات على الطلاب وتخصيص مركز صحي خاص بكل امتحان. علماً أن عدد الطلاب الذين سيتقدمون للامتحانات بكافة فروعها 33ألف طالباًوطالبة ،توزعوا مابين 19705طالباً في التعليم الأساسي و273طالباً في الشرعية ،و3885 طالباً في الثانوية العامة الفرع الأدبي و8508 طالباً وطالبة في الفرع العلمي، في حين بلغ عدد طلاب التعليم المهني 1430طالباً مابين تجارية وصناعة ونسوية.

ولفت الجاموس إلى أن عدد المراكز الامتحانية المعتمدة لهذا العام 171مركزاً لشهادة التعليم الأساسي ومركزان للإعدادية الشرعية و96 مركزاً للتعليم الثانوي و15مركزاً للتعليم المهني ومركزان للثانوية الشرعية ، مؤكدا إعادة افتتاح مراكز في بلدات المسيفرة والجيزة ،إضافة إلى افتتاح عدة مراكز في مدينة جاسم بعد غياب13عاماً عن تقديم أي مظاهر امتحانية فيها بسبب الظروف الأمنية التي كانت موجودة في تلك المنطقة.