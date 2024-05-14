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15-مايو-2024
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نشرة الإعلانات العدد 1148 / الأربعاء 15-5-2024 / 17 صفحة
العدد 17664 الثلاثاء 14-5-2024
بوتين يزور الصين يومي الخميس والجمعة القادمين
العالم اليوم أمام كارثة إنسانية جديدة في رفح
المقاومة العراقية تقصف موقعاً للعدو الإسرائيلي جنوب فلسطين المحتلة
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العدد 17664 الثلاثاء 14-5-2024
14-مايو-2024
العدد 17664 الثلاثاء 14-5-2024
بوتين يزور الصين يومي الخميس والجمعة القادمين
نشرة الإعلانات العدد 1148 / الأربعاء 15-5-2024 / 17 صفحة
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