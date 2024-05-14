المقاومة العراقية تقصف موقعاً للعدو الإسرائيلي جنوب فلسطين المحتلة

بغداد-سانا

أعلنت المقاومة العراقية أنها استهدفت موقعاً للعدو الإسرائيلي في أم الرشراش “إيلات” جنوب فلسطين المحتلة.

وقالت المقاومة في بيان: “استمراراً بنهجنا في مقاومة الاحتلال ونُصرةً لأهلنا في غزّة، وردّاً على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحقّ المدنيين الفلسطينيين من أطفال ونساء وشيوخ استهدفت المقاومة الإسلامية في العراق مساء أمس هدفاً حيوياً في أم الرشراش “إيلات” بأراضينا المحتلة بواسطة طائرتين مسيرتين من نوع الأرفد والذي يُستخدم للمرة الأولى، وتؤكد المقاومة استمرارها في دكّ معاقل الأعداء”.

وكانت المقاومة العراقية استهدفت خلال الفترات الماضية عشرات المواقع والأهداف الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وذلك رداً على عدوان الاحتلال وجرائمه المتواصلة في قطاع غزة.