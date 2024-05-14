تردي واقع النظافة يستأثر بمدخلات مجلس ” القنيطرة “

القنيطرة – محمد غالب حسين

استأثرت قضية واقع النظافة بالجزء الأكبر من حوارات أعضاء مجلس محافظة القنيطرة خلال دورته العادية الثالثة، حيث أشارت المداخلات إلى تردي واقع النظافة في مدينة البعث والحي الخدمي، وتجمعات الذيابية وجديدة الفضل ومفرق حجيرة وسبينة بعد تعطّل أغلب آليات النظافة وعدم مقدرة البلديات على صيانتها وإصلاحها من موازناتها.

كما نالت قضية إزعاجات الدراجات النارية وقيادتها الرعناء من قبل يافعين مراهقين حيزاً من النقاش الصاخب، مستذكرين قرار سابق لمجلس المحافظة يقضي بمنع سير الدراجات النارية في مدينة البعث وخان أرنبة وجبا بعد الساعة السابعة مساء والذي بقي حبيس الأدراج، ولم يطبق البتة.

كما طالب أعضاء مجلس المحافظة بصيانة خطوط الصرف الصحي في تجمعات الذيابية ومفرق حجيرة والسبينة وحي النضال بالتضامن، وإنارة الطرقات بالطاقة البديلة، وتعبيد الطرقات وصيانة حاويات القمامة، ومعالجة ظاهرة الدراجات النارية في جديدة الفضل، واستكمال مشروع الصرف الصحي في قرية المنيطحات، والعمل على حل مشاكل ال Gps للسرافيس على أرض المحافظة بسبب غياب التغطية، وإحداث قسم للمحاسبة في كلية التجارة، و معهد بيطري، و تأمين وسائل نقل للطلاب الذكور الأحرار الى مراكزهم الامتحانية بدمشق، وإيجاد حلول جذرية لمعالجة نقص المياه على أرض المحافظة وفي تجمعات ريف دمشق خاصة تجمع جديدة الفضل، ومعالجة أسباب هبوط التوتر في شبكة الكهرباء والانقطاعات المتكررة خلال ساعات الوصل.

وأشار الاعضاء لأهمية صيانة غرف تفتيش الصرف الصحي في تجمع المعضمية، وإحداث خط للسرافيس بين الحرية وخان أرنبة، وتزويد الجرارات الزراعية بمادة المازوت مرتين أو أكثر لإنجاز الأعمال الزراعية، وتحسين الواقع الخدمي في تجمعات أبناء القنيطرة بمحافظة درعا، وتفعيل مركز طوارئ الكهرباء في القصيبة، وتسليم السكن العمالي على وضعه الراهن.

المحافظ المهندس معتز أبو النصر جمران شدد على ضرورة متابعة الأمور الخدمية على أرض المحافظة وفي التجمعات من خلال الجولات واللقاءات الخدمية مع الأهالي، والاستماع إلى مطالبهم والعمل على حلها ،مبيناً أن واقع المياه سيتحسن في تجمع جديدة الفضل بعد اصلاح الاعطال.