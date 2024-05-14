شطيرة نقانق عملاقة تزين “تايمز سكوير”

يحير نموذج ضخم لشطيرة نقانق المارين عبر أحد أكثر مقاصد الجذب السياحي ازدحاماً في أميركا الشمالية. حيث توجد شطيرة نقانق يبلغ طولها 65 قدماً (20 متراً) – لا تقل عن أكبر تمثال لشطيرة نقانق في العالم – في ممر ميدان تايمز سكوير في نيويورك. ولجعل المسألة أكثر غرابة جرى وضع تمثال “هوت دوغ إن ذا سيتي” على حامل متحرك، ما يعني أنه يمكن رفعه في الهواء بزاوية من أجل رؤية أفضل. وقال المنظمون إن العمل الفني الضخم الذي تتفجر منه قصاصات من الورق في أوقات معينة، والذي صممه الثنائي الأميركي جين كاترون وبول أوتلو سيظل معروضاً حتى 13 حزيران المقبل. فيما أشار القائمون على معارض تايمز سكوير الفنية إلى أن النقانق هي “مزيج متساو من الجمال والاحتفاء والانتقاد” يستكشف تعقيدات وسخافات وتقاليد إحدى أكثر المواد الأساسية الغذائية في نيويورك. ولكن عملياً يقوم التمثال بأهم وظيفة لنموذج عام في مساحة عامة وهي أنه خلفية رائعة لصورة “سيلفي”.