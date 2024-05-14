كنعاني: لا يحق لفرنسا التدخل في قراراتنا القضائية

طهران-سانا

أدان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني بيان وزارة الخارجية الفرنسية بشأن مواطنين فرنسيين مسجونين في إيران، واصفاً إياه “بغير المهني وغير اللائق، ويستند إلى مراجع كاذبة ووهمية”.

وأكد كنعاني في تصريح له اليوم أن فرنسا تنتهج نهجاً مزدوجاً في قضايا حقوق الإنسان، وتعد ملجأ آمناً للإرهابيين المناهضين لطهران، لذلك لا يحق لها التدخل في القرارات القضائية والشؤون الداخلية لإيران والدول الأخرى.

وأوضح كنعاني أنه “تم القبض على الأشخاص المذكورين في بيان وزارة الخارجية الفرنسية بناءً على أدلة دامغة والحكومة الفرنسية على علم بجرائمهم”، مشدّداً على أن السلطة القضائية الإيرانية مستقلة وقراراتها القضائية ملزمة.

ولفت كنعاني إلى أن تقاعس فرنسا في قضية الإبادة الجماعية في غزة يدل على ازدواجية المعايير التي تمارسها تجاه حقوق الإنسان، مبيناً أن ما تصدره السلطات الفرنسية من بيانات حول إيران له آثار سلبية على العلاقات بين البلدين والرأي العام الإيراني.