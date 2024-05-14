مطالبات بمعالجة ظاهرة سرقة كوابل الكهرباء والاتصالات

اللاذقية – مروان حويجة

دعا أعضاء مجلس محافظة اللاذقية إلى ضرورة معالجة ظاهرة سرقة كوابل الكهرباء والاتصالات واتخاذ الإجراءات المشددة لضبط هذه الظاهرة التي لاتزال تتكرر وتلقي بآثارها السلبية على انقطاع التيار الكهربائي وخدمة الاتصالات وشبكة الإنترنت لفترات طويلة، مطالبين بمحاسبة المقصرين و المتسببين والفاعلين على حدّ سواء ،ومعالجة النقص الحاصل في المحروقات وانعكاسها على تخديم خطوط النقل وبالأخص في الأرياف، كما طالبت المداخلات بحل مشكلة نقص بعض الزمر الدوائية .

وأوضح رئيس مجلس المحافظة المهندس تيسير حبيب أنّ ظاهرة سرقة الكابلات الكهربائية و. الهاتفية تستوجب تضافر جهود فعاليات المجتمع المحلي في مؤازرة إجراءات الجهات المعنية ، من خلال تشكيل لجان محلية في مناطق سكنها يشارك فيها كل ممثلي المجتمع المحلي لمراقبة الشبكات على شكل مبادرات وقائية ، وبمتابعة من أعضاء مجلس المحافظة والفرق الحزبية والمخاتير بما يخفف كثيرا من هذه الظاهرة .

وعرض عضوا المكتب التنفيذي المحامي دريد مرتكوش والدكتور موفق صوفي واقع عمل قطاعي النقل و الكهرباء والطرق والإنشاءات ، والصحة والشؤون الاجتماعية و ما تمّ تنفيذه من خطط وبرامج عمل وبعض الصعوبات وآلية معالجتها ، والعمل المستمر على التتبع الكامل المطلوب والمستمر لواقع الأداء في القطاعات .

و ناقش أعضاء المجلس تقارير المكتب التنفيذي و مؤشرات و اعمال قطاعات الإنشاء والتعمير والمواصلات والنقل و الكهرباء الدفاع المدني والشؤون الاجتماعية والعمل والصحة والثقافة والسياحة والآثار ، وتمّ تقديم المداخلات حول واقع العمل في هذه القطاعات .