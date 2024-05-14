150 رجلاً يتصارعون بالأصابع في ألمانيا

شهدت ألمانيا قبل أيام البطولة الوطنية لمصارعة الأصابع المعروفة باسم “فينغرهاكلن” بمشاركة أكثر من 150 رجلاً.

والتقى “مصارعو الأصابع” في خيمة كبيرة في قرية بيرنبورن جنوبي البلاد، وسط حضور فاق الـ 1000 زائر.

وبحسب تقرير وكالة “أ ب”، فإن مصارعة الأصابع رياضة تنافسية معروفة في منطقة جبال الألب الألمانية والنمسا المجاورة نشأت كوسيلة لتسوية النزاعات.

وفي كل جولة يجلس متسابقان على جانبي طاولة صلبة ويعلق كل منهما إصبعاً – عادة الإصبع الأوسط – في جانبي حلقة جلدية صغيرة. وبمجرد أن يعطي الحكم إشارة البدء يحاول أحد المتسابقين سحب الآخر عبر الطاولة بسرعة. وعادة ما تستمر العملية بضع ثوانٍ ومن الشائع خروج الأصابع من مفاصلها.