الطفلة سيلينا حامد: “لا تخجل أنت بطل”

الشارقة ـ غالية خوجة

تتفتّح الكتب زهوراً في أي معرض من معارض الكتب، وتأخذ القراء في رحلات مختلفة من خلال الكلمة، والملفت أن العصر الحديث ساعد أهل المواهب على تنمية مواهبهم والاحتفاء بها، خصوصاً، جيل الأطفال، واليافعين، والشباب، وهذه الظاهرة تشكّل حالة مفيدة في المشهد الثقافي، وتسهم في رفد الكتّاب الجدد بالبحث عن الجدية والاستمرارية في زمن مزدحم بالمواهب.

وهذه الظاهرة منتشرة في سورية، كذلك، موجودة في الإمارات العربية المتحدة، ومنها مهرجان الشارقة القرائي للطفل، الذي وقّع فيه العديد من الكتّاب الأطفال الإماراتيين والعرب والأجانب كتبهم، ومنهم الطفلة السورية سيلينا رأفت حامد، السعيدة بقصتها الصادرة ورقياً عن “دار شمس” بعنوان “لا تخجل أنت بطل”، وفيها تتحدث، كما حكتْ لـ “البعث”، عن تلميذ مجتهد لكنه خجول أثناء المناقشة الشفاهية في الصف، لكنّه ينال أعلى العلامات في الامتحانات الكتابية، لذلك، لابد من مساعدته على تخطّي حاجز الخجل من خلال هذه القصة، وهو ما يحصل مع تشجيع الأهل والرفاق والمعلمين.

وعن نفسها، قالت: “عمري 12 سنة، الصف السابع، أحب اللغة العربية الفصحى التي بدأت التحدث بها منذ كان عمري 3 سنوات، وشاركت بمبادرة “تحدي القراءة العربي” وأنا في السادسة، وفزت لثلاث مواسم متتالية بالتحدي ضمن المراكز العشرة الأولى على إمارة الشارقة بتصفيات الدولة النهائية، وازدحمت الكتب في عقلي بين قراءة وتلخيص كازدحام السيارات، وما كان مني إلاّ أن أمسكت القلم، وبدأت الكتابة، وكانت بداية تأليفي ثلاث قصص هي الأحب إليّ “الفتيات الخارقات”، و”الأمير والبجعة الصغيرة”، و”الخير والشر”، ولدي كتابات أخرى، منها قصة “الكوكب الأحمر كوكب العلم والمعرفة” الصادرة ضمن كتاب “حرر خيالك الإمارات في عيونك”، وقصة “عالمي السحري” عن “دار سما”ـ مسابقة “ملهمون”، وقصة “أحلامنا جمال” عن “دار الشاهين”، وكان لهذه القصة ثلاث حفلات توقيع عام 2023 في كل من مهرجان الشارقة القرائي للطفل، وأبو ظبي الدولي للكتاب، والشارقة الدولي للكتاب، تلتها قصة “جوهرة الحياة الوردية”.

وتابعت الكاتبة الصغيرة سيلينا: ” القراءة والكتابة، وتشجعني عائلتي على ذلك، وفزت بعدة مسابقات وجوائز على مستوى الوطن العربي، وعلى مستوى دولة الإمارات، منها “لنبقيها مستدامة”، و”فوانيس الموهبة”، وجائزة “الشارقة للتفوق والتميز التربوي” بدورتها الـ 29 عن فئة “الطالب المتميز”، وجائزة “الإبداع الرقمي” عام 2021 في المؤتمر العالمي الدولي الرقمي الإلكتروني لإبداعات الطفل، وتم اختياري مع 21 شخص متميز من قبل الجناح الإماراتي لافتتاح معرض إكسبو 2020.

أمّا عن مواهبها الأخرى، فأجابت: “أحب الإعلام أيضاً، وقدمت برنامج “اقرأ صح” مع مكتب تحدي القراءة العربي، كما قدمت العديد من القصص بشخصية “الحكواتية”، أحب الشعر إلقاء وحفظاً، وأكتبه أيضاً، وأعدّ عضوة في جمعيات عدة، ولقد حصلت على العضوية الفخرية من سمو الشيخة الدكتورة شمّا بنت محمد بن خالد آل نهيان لجمعية أجيال المستقبل، ونلت العديد من شهادات التقدير منها “سفيرة الأمان” من شرطة دبي لمشاركتي في فعالية “رسالة الطفولة من أرض الإنسانيةـ معرض إكسبو 2020”.