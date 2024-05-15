المقاومة اللبنانية تستهدف ثلاثة مواقع للعدو الإسرائيلي

استهدفت المقاومة اللبنانية اليوم ثلاثة مواقع للعدو الإسرائيلي، وحققت إصابات مباشرة.

وذكرت المقاومة في بيان أنه “دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‌‌‏والشريفة، وفي إطار الرد ‏على الاغتيال الذي نفذه العدو الإسرائيلي في الجنوب، هاجم مقاتلونا اليوم مقر وحدة المراقبة الجوية في قاعدة ميرون بعشرات صواريخ الكاتيوشا ‏والصواريخ الثقيلة وقذائف المدفعية وأصابوا تجهيزاتها السابقة والمستحدثة، وتم تعطيل أجزاء منها ‏بشكل كامل”.

وفي بيانين منفصلين، أعلنت المقاومة عن استهداف مقر قيادة فرقة عسكرية للعدو في ثكنة برانيت بصواريخ بركان الثقيلة، وإصابتها بشكل ‏مباشر وتدمير جزء منها، واستهداف ‌‏المنظومات الفنية والتجهيزات التجسسية المستحدثة في موقع الرادار في مزارع شبعا اللبنانية ‏المحتلة بالأسلحة المناسبة وإصابتها وتدميرها. ‏