15-مايو-2024
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أخبارصحيفة البعث

المقاومة اللبنانية تستهدف ثلاثة مواقع للعدو الإسرائيلي

بيروت-سانا

استهدفت المقاومة اللبنانية اليوم ثلاثة مواقع للعدو الإسرائيلي، وحققت إصابات مباشرة.

وذكرت المقاومة في بيان أنه “دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‌‌‏والشريفة، وفي إطار الرد ‏على الاغتيال الذي نفذه العدو الإسرائيلي في الجنوب، هاجم مقاتلونا اليوم مقر وحدة المراقبة الجوية في قاعدة ميرون بعشرات صواريخ الكاتيوشا ‏والصواريخ الثقيلة وقذائف المدفعية وأصابوا تجهيزاتها السابقة والمستحدثة، وتم تعطيل أجزاء منها ‏بشكل كامل”.

وفي بيانين منفصلين، أعلنت المقاومة عن استهداف مقر قيادة فرقة عسكرية للعدو في ثكنة برانيت بصواريخ بركان الثقيلة، وإصابتها بشكل ‏مباشر وتدمير جزء منها، واستهداف ‌‏المنظومات الفنية والتجهيزات التجسسية المستحدثة في موقع الرادار في مزارع شبعا اللبنانية ‏المحتلة بالأسلحة المناسبة وإصابتها وتدميرها. ‏

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