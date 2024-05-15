المقداد يلتقي نظيريه السعودي والمصري على هامش اجتماع وزراء الخارجية العرب التحضيري للقمة العربية في البحرين

وناقش الوزيران أيضاً الوضع الإنساني الكارثي في الأراضي الفلسطينية المحتلة الناجم عن مواصلة الكيان الصهيوني لجرائم الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين، وشددا على ضرورة وقف هذه الجرائم وضمان تدفق وصول المساعدات الإنسانية للمنكوبين الفلسطينيين.

وعبّر الوزير المقداد عن تقديره للجهود التي بذلتها المملكة العربية السعودية خلال رئاستها للقمة خلال الدورة 32 وسعيها الدؤوب لتعزيز العمل العربي المشترك.

حضر اللقاء بسام صباغ نائب وزير الخارجية، وحبيب عباس معاون وزير الخارجية، والسفير حسام الدين آلا المندوب الدائم لسورية لدى جامعة الدول العربية، والسفير رياض عباس مدير الشؤون العربية.