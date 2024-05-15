امتحان صعب للشطرنج في بطولة الشارقة الدولية

دمشق – عماد درويش

مهمة صعبة تنتظر لاعبي منتخبنا في الشطرنج مازن فندي وحمزة مسعود، اللذين يشاركان في بطولة الشارقة الدولية السابعة “ماسترز” التي انطلقت منافساتها مساء أمس وتستمر حتى 23 من الشهر الجاري.

رئيس اتحاد الشطرنج علي عباس أشار لـ “البعث” إلى أن البطولة تعد من أقوى البطولات الدولية نظراً لمشاركة 300 لاعباً ولاعبة من 60 دولة بينهم أكثر من 160 لاعباً ولاعبة من ذوي الألقاب الدولية سيتنافسون على الجوائز البالغ إجمالها أكثر من 65 ألف دولار، ويمثلنا بالبطولة اللاعبين فندي ومسعود، والمدرب عزام زينو، وتقام وفق النظام السويسري من تسع جولات، وسيتم نقل المباريات على المواقع العالمية للعبة.

وبيّن عباس أنه يشارك بالبطولة ستة أبطال عالمين هم الهندي آرجون ايريجايسي المصنف 2761 نقطة على مستوى العالم “بطل النسخة الماضية من البطولة”، والإيراني بارهام مقصودلو “بطل العالم للشباب”، والأذري تيمور رجابوف “بطل كأس العالم”، والإيراني أمين طبطبائي بطل “الشارقة ماسترز” بنسختها الرابعة، والأوزبكي نادربيك عبد الستاروف “بطل العالم للشطرنج السريع”، والأوزبكي جواهر سينداروف “بطل العالم للشباب”، بالإضافة إلى الموهوب الهندي نيهال سارين والأميركي هانز نيمان، والصيني يو يانجي والإماراتي سالم عبد الرحمن.

وأكد عباس أن لاعبنا فندي سيشارك في فئة “التشالنجر” إلى جانب 98 لاعباً التصنيف فيها ما بين 1900 ولغاية 2499 نقطة، وتصنيف لاعبنا 2048 نقطة، في حين يشارك مسعود بفئة “الفيوتشر” إلى جانب 109 لاعباً التصنيف فيها 1900نقطة فما دون، وتصنيف لاعبنا 1860 نقطة، حيث تضم التصانيف نخبة من أبطال العرب واللاعبين الأجانب ذو التصنيف العالي وحملة ألقاب من الأساتذة الدوليين الكبار والأساتذة الدوليين، وأساتذة الاتحاد الدولي، موضحاً أن البطولة فرصة كبيرة للاعبي منتخبنا للاحتكاك والاستفادة من الخبرات والأبطال الدوليين المشاركين فيها، على أمل أن يحقق لاعبا منتخبنا نتائج جيدة ترفع من تصنيفهم الدولي.