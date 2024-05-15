بدء وصول الرؤساء والقادة والملوك العرب إلى البحرين للمشاركة في القمّة العربية الثالثة والثلاثين

المنامة-سانا

بدأ رؤساء وقادة وملوك الدول العربية بالتوافد إلى مملكة البحرين للمشاركة في الدورة العادية الثالثة والثلاثين لاجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمّة الذي تستضيفه مملكة البحرين.

ووفق وكالة الأنباء البحرينية وصل كل من الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد، ورئيس جمهورية القمر المتحدة غزالي عثمان، والرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني.

وسيعقد مجلس الجامعة العربية اجتماعه على مستوى القمة في دورته العادية الثالثة والثلاثين في الـ 16 من أيار الجاري في البحرين بحضور قادة وملوك ورؤساء الدول العربية ورؤساء الوفود المشاركة.