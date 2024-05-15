بمشاركة سورية… انعقاد الحلقة الدراسية للجنة الأمم المتحدة لتصفية الاستعمار في فنزويلا

عقدت في العاصمة الفنزويلية كراكاس أعمال الحلقة الدراسية التي نظمتها لجنة الأمم المتحدة لتصفية الاستعمار، بمشاركة أكثر من 50 دولة من بينها سورية التي تشغل منصب مقرر اللجنة، ممثلة بالمندوب الدائم لدى الأمم المتحدة السفير قصي الضحاك.

وأكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في كلمة عبر الفيديو، وديلسي رودريغيز نائب الرئيس الفنزويلي أهمية عمل اللجنة لتصفية الاستعمار ودعم الأقاليم الـ 17 غير المتمتعة بالحكم الذاتي والمعترف بها في الأمم المتحدة.

بدوره أوضح السفير الضحاك أن الحلقة تهدف إلى تمكين اللجنة من استقاء آراء ممثلي هذه الأقاليم والاستماع للخبراء ومواقف الدول والأطراف المعنية، بما يسهم في مساعدة اللجنة في تحديد السياسات والسبل العملية التي يمكن اتباعها في عملية إنهاء الاستعمار وإجراء تحليل وتقييم واقعيين للحالة في الأقاليم المذكورة لتعزيز برامج المساعدة المقدمة لتلك الأقاليم.

وشدد الضحاك على رفض سورية للاستعمار بكل أشكاله ومظاهره، والتزامها الثابت بصفتها الوطنية وكمقرر للجنة تصفية الاستعمار، بدعم ولاية اللجنة، وتطلعها لأن يكون العقد الدولي الرابع لتصفية الاستعمار هو العقد الأخير.

يشار إلى أن هذه الحلقة تعقد بشكل سنوي بالتناوب بين منطقتي البحر الكاريبي والمحيط الهادئ، ضمن إطار خطة عمل الأمم المتحدة في العقد الدولي الرابع للقضاء على الاستعمار.