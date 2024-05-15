بوتين: روسيا وشركاؤها لا يقبلون بسلوك الغرب الرافض للتنوع الحضاري

موسكو-تقارير

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا وشركاءها لا يقبلون بالوضع الحالي في العالم عندما يسعى الغرب إلى منع التنوع الحضاري والثقافي والسماح للدول باختيار حلفائها، مضيفاً: إن البلدان الغربية التي تعتبر نفسها تنتمي إلى ما يسمى بالمليار الذهبي لا تعتقد ذلك ولا تؤمن به، كما لفت إلى أن الدول الغربية في محاولتها الحفاظ على هيمنتها العالمية، انتحلت لنفسها الحق في أن تملي على الشعوب الأخرى من يمكنهم أن يكونوا أصدقاء لها ومن يتعاونون معها أو لا يتعاونون.

وأشاد بوتين بالموقف الصيني تجاه تسوية النزاع في أوكرانيا، وقال: إن الأفكار التي وردت في الخطة الصينية للتسوية في أوكرانيا، والتي تقدمت بها بكين في عام 2023 “تدل على السعي الصادق لأصدقائنا الصينيين إلى المساهمة في استقرار الوضع”، معرباً عن أسفه لعدم تأييد أوكرانيا ورعاتها الغربيين لتلك المبادرة.