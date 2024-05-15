جونغ أون يؤكّد ضرورة إحداث تغيير في استعدادات الجيش لمواجهة أي اعتداء

بيونغ يانغ-سانا

دعا رئيس كوريا الديمقراطية كيم جونغ أون إلى العمل على إحداث تغيير تاريخي في استعدادات الجيش الشعبي الكوري لمواجهة أي اعتداء على البلاد.

وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الديمقراطية، أن كيم شدّد، خلال تفقده نظاماً صاروخياً تكتيكياً جديداً سيستخدم لاحقاً في الوحدات الصاروخية للجيش الشعبي الكوري، على تحقيق الأهداف المتعلقة بإنتاج الأسلحة لزيادة جاهزية الجيش الشعبي، منوهاً بالنتائج التي سجلتها المؤسسات الصناعية الدفاعية هذا العام.

وأضافت الوكالة: إن الأنظمة الصاروخية التي تم إنتاجها في النصف الأول من هذا العالم ستدخل الخدمة في وحدات المجموعة الغربية للجيش، لافتةً إلى أنه من المقرر إنجاز خطة إنتاج النظام الصاروخي التكتيكي حتى نهاية العام الجاري.