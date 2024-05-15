فرنسا.. مقتل شخص وإصابة المئات بأعمال شغب في كاليدونيا الجديدة

باريس-سانا

قتل شخص وأصيب المئات بينهم شرطيون خلال أعمال شغب في كاليدونيا الجديدة الأرخبيل الواقع جنوب غرب المحيط الهادئ، والواقع تحت السلطة الفرنسية، وتأتي هذه الأعمال وسط احتجاجات شهدتها المقاطعة ضد تعديل دستوري أجرته الحكومة المحلية.

ونقلت وكالة فرانس برس عن المفوض السامي الفرنسي للمقاطعة (لوي لو فران) قوله اليوم: إن “ميليشيات مسلحة بدأت إطلاق النار ما أدى لمقتل شخص وإصابة آخرين” مضيفاً إنه “تم تبادل لإطلاق النار بين مثيري شغب ومجموعات دفاع مدني في العاصمة نوميا وبايتا، كما شهدت مدينة سان ميشال محاولة اقتحام مفرزة للشرطة”.

بدوره أوضح وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان أن مئات الأشخاص بينهم عناصر من الشرطة أصيبوا في أعمال الشغب التي تشهدها كاليدونيا الجديدة، مشيراً إلى أن النيران أضرمت في عشرات المنازل والمحلات التجارية.