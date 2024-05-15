ملامح الإدارة الأهلاوية القادمة “حلوة”.. ومعلا يكشف المواعيد!

حلب – محمود جنيد

حسم رئيس الاتحاد الرياض العام فراس معلا الجدل الحاصل حول مصير إدارة نادي أهلي حلب التي استقال معظم أعضائها بالتأكيد على أن الإدارة ستبصر النور بموجب نتائج المؤتمرات الانتخابية التي سيتم البت بمقترح تقديم موعد انعقادها من الشهر التاسع -أيلول المقبل- إلى الشهر السابع- تموز- وهو التوقيت الأفضل حسب رأيه ليتسنى لإدارات الأندية التحضير للموسم الرياضي.

الخيار الآخر الذي تحدث عنه معلا هو تشكيل لجنة تسيير أمور مؤقتة حتى موعد المؤتمرات الانتخابية في حال عدم المصادقة من قبل المجلس المركزي على المقترح سالف الذكر.

ما سبق يأتي تأكيداً لما نشرته “البعث” عن عدم وجود أي تشكيل إداري مطروح من قبل اللجنة التنفيذية في حلب بالنسبة لإدارتي أهلي حلب والحرية، مع ملاحظة ثناء المعلا على الدعم الذي يقدمه عضو إدارة نادي أهلي حلب شادي حلوة في الفترة الأخيرة وهو ثاني اثنين غير مستقيلين من أصل تسعة أعضاء، وذلك نراه مؤشراً لما كنا قد تحدثت عنه “البعث” حول تمكين الحلوة لحظوظه في استلام دفة قيادة نادي أهلي حلب من موقع الرئاسة، إذ سيكون وبصورة شبه محسومة رئيساً للجنة تسيير أمور مؤقتة يختارها حتى موعد الانتخابات التي سيكون أيضاً حاضراً فيها بقوة، في الوقت الذي ينتظر فيه جمهور الأهلي حل المشكلات المتعلقة بشكاوى اللاعبين المحترفين الأجانب، وحسم هوية مدرب فريق كرة القدم الأول للموسم المقبل أسوة بفريق السلة، وتحديد ملامح الفترة المقبلة وهل ستكون استمراراً لمشروع فريق المستقبل الذي بدأ الموسم الفائت وقاده المدرب أحمد هواش مدير الكرة في النادي مع خيارات تعاقدية أهلاوية خالصة، أم أن الوافدين الجدد سيكون لهم رأي آخر بتشكيل فريق تنافسي قادر على استعادة لقب الدوري الغائب منذ فترة طويلة عن خزائن النادي بتجربة شبيهة لما فعله نادي الفتوة، لاسيما في حال جاء التشكيل الإداري بالدعم المالي المطلوب.