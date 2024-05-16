أضرار التفاح في عهدة لجان صندوق التخفيف من آثار الجفاف والكوارث الطبيعية

دمشق- البعث

اطلع مدير صندوق التخفيف من آثار الجفاف والكوارث الطبيعية على الإنتاج الزراعي المهندس محمد أبو حمود على الأضرار التي حصلت نتيجة موجة البرد في السابع من الشهر الجاري في منطقة مصياف والقرى التابعة لها بمحافظة حماة وأدّت إلى أضرار كبيرة على أشجار التفاح.

وبيّن أبو حمود أن الهدف من الجولة متابعة عمل اللجان الفنية لحصر أضرار التفاح في قرى عين حلاقيم وبشنين وبرشين وعوج والبياضية، والأضرار التي تعرّضت لها البيوت الشبكية لإكثار بذار البطاطا في قرية مورك في ريف حماة الشمالي الغربي، والأضرار التي تعرّض لها محصول القمح في منطقة السلمية نتيجة الهطولات المطرية الغزيرة وتشكل السيول.

وأكد أبو حمود على اللجان المكانية ودائرة الصندوق بالمديرية لتوخي الدقة في حساب نسب الضرر، والإسراع بحصر الأضرار ليحصل الفلاحون على مستحقاتهم بأسرع وقت ممكن، لافتاً إلى أن اللجان لم تنتهِ بعد من تقدير الأضرار وتحديد النسب والمساحات، ومازال تقديم طلبات الكشف من قبل الفلاحين مستمراً.