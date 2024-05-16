“إكثار بذار إزرع” يستعد لاستقبال بذار القمح

درعا- دعاء الرفاعي

أوضح المهندس سامر الزامل مدير فرع إكثار البذار بإزرع أن جاهزية الفرع على أتمها من أجل استلام البذار من الفلاحين، حيث تمّ التأكد من سلامة ودقة عمل أجهزة المخبر، إلى جانب معايرة القبابين وتحضير السيور الناقلة، وتأمين جميع مستلزمات العمل بما يكفل استلام الكميات المتعاقد عليها مع الفلاحين بكل يسر وسهولة، مؤكداً أن استلام محصولي القمح والشعير المتعاقد عليهما مع فلاحي محافظة درعا لغرض إكثار البذار سيكون بدءاً من الأسبوع المقبل، وذلك بعد أن تمّ اتخاذ التدابير والإجراءات الواجبة لتتم عملية الاستلام بيسر وسهولة ومن دون أي تأخير.