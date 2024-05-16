“إكثار بذار إزرع” يستعد لاستقبال بذار القمح
ولفت الزامل إلى أن اللجان الحقلية التابعة للفرع لازالت تنفذ جولات تقدير الإنتاج على الحقول، ومن المتوقع أن تكون جاهزة تقريباً خلال الأيام القليلة المقبلة، حيث بلغ الإنتاج المنفذ لصالح الفرع ١٥٧٠٠ طن، في حين أن الإنتاج المتوقع قيد التدقيق من فبل اللجان الحقلية وبانتظار قرار الشراء لمعرفة الكميات المتوقعة.
ولجهة صرف أثمان المحصول المسلم للفرع، ذكر الزامل أن تنظيم فواتير الشراء سيتمّ من دون أي تأخير، حيث يمكن للفلاحين استلام القيمة من المصارف الزراعية المعتمدة في درعا وإزرع والصنمين ونوى خلال ٢٤ ساعة من تاريخ تسليم المحصول.
ولجهة صرف أثمان المحصول المسلم للفرع، ذكر الزامل أن تنظيم فواتير الشراء سيتمّ من دون أي تأخير، حيث يمكن للفلاحين استلام القيمة من المصارف الزراعية المعتمدة في درعا وإزرع والصنمين ونوى خلال ٢٤ ساعة من تاريخ تسليم المحصول.