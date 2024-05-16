اتحاد الصحفيين يعقد مؤتمره العام السنوي… قانون الإعلام الجديد سيلبي الحاجة لضبط العمل الإعلامي

دمشق- ميس خليل

عقد اتحاد الصحفيين مؤتمره العام السنوي، بحضور الرفيق عضو القيادة المركزية لحزب البعث العربي الاشتراكي، رئيس مكتب الإعداد والثقافة والإعلام، سمير خضر على مدرج مكتبة الأسد الوطنية.

وفي كلمة له أكد الرفيق سمير خضر أهمية الإعلام ودوره في تصويب العمل، وتسليط الضوء على هموم المواطنين، لافتاً إلى أن الكلمة التي ألقاها الرئيس بشار الأسد الأمين العام للحزب خلال الاجتماع الموسع للجنة المركزية لحزب البعث هي خارطة عمل للمرحلة القادمة على جميع المستويات.

بدوره أكد وزير الإعلام بطرس الحلاق أن الإعلام السوري لم يكن يوماً إلا الحامل الأساسي للقضية الفلسطينية، مبيناً أن ما حصل في غرة إعلامياً أسقط إمبراطوريات وسياسة الخداع والوهم عن الديمقراطية والتقدم الغربي، مشدّداً على دور الإعلاميين في تعزيز الحوار وترسيخ ثقافته.

وأضاف: ستطلق الوزارة بالتعاون مع الاتحاد في الفترة القادمة حوارات على كافة المستويات والاختصاصات، وخاصة أن الإعلام جسر هام للتواصل بين الرأي العام وواضعي السياسات، مردفاً: إن قانون الإعلام الجديد الذي أعدته الوزارة سيلبي الحاجة لضبط العمل الإعلامي بالتعاون مع اتحاد الصحفيين.

وتابع: كما تقدمت الوزارة لإحداث خمس شركات إعلامية، ومشروع إقامة منطقة حرة إعلامية، ومشروع إحداث شركة إعلانية لتطوير عمل المؤسسة العربية للإعلان، وشركة توزيع تلفزيونية، منوهاً بأنه تم الحصول على أول موافقة لإحداث الشركة السورية للإعلام مؤخراً.

من جانبهم، طالب المشاركون في المؤتمر بضرورة تنظيم واقع المهنة، ووجود قانون إعلام عصري يضمن حقوق الصحفيين ويحميها، وتحسين الوضع المادي للصحفيين والمتقاعدين، والاستفادة من المشاريع الاستثمارية التابعة للاتحاد، بما يعود بالفائدة على المنتسبين إليه، كما تطرقوا إلى التحديات التي يتعرض لها الصحفيون في حصولهم على المعلومة، وضرورة تقديم كل التسهيلات المطلوبة لذلك، والعمل على إعادة العلاج لدى المشافي العسكرية، والتكريم الدوري للصحفيين، بالإضافة إلى زيادة طبيعة العمل والاستكتاب، وتشميل المتقاعدين بالتأمين الصحي، ورفع قيمة الوصفات الطبية ومساعدات العمل الجراحي، والمساعدات الاجتماعية، كذلك رفع سقف القروض، ومنح قروض ميسرة بفائدة منخفضة، وتفعيل عمل اللجان المهنية، وإشراكها بالقرارات التي تخص الصحفيين بالمؤسسات الإعلامية.

وفي ردّه على المداخلات، اعتبر رئيس الاتحاد موسى عبد النور، أن قانون الإعلام الجديد هو مطلب هام للصحفيين كونه ينظم المهنة والبيئة التشريعية لممارستها، مشيراً إلى متابعة العمل على موضوع المشاريع الاستثمارية الخاصة بالاتحاد، وتحسين وضع التأمين الصحي للمنتسبين، كما أكد على سعي الاتحاد الدائم لتحسين أوضاع الصحفيين في جميع الوسائل الإعلامية والسعي الحثيث لدراسة وتنفيذ مطالبهم ضمن الإمكانيات المتاحة والواقع الراهن.