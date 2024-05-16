الدوري الأولمبي يدخل مراحله الأخيرة.. وجوائز مالية بانتظار الفائزين

ناصر النجار

أنهى الدوري الأولمبي (تحت 23 سنة) لكرة القدم مباريات الدور الأول واستقرت الفرق في مراكزها النهائية، وتأهل إلى نصف النهائي فريقا الكرامة والوثبة عن المجموعة الأولى وأهلي حلب وتشرين عن المجموعة الثانية، وستلعب هذه الفرق مباريات كاملة من مرحلتين لتحديد البطل الأول للدوري الأولمبي وتسلسل المراكز حتى الرابع، وسينال الفائز باللقب خمسين مليون ليرة والثاني أربعين مليوناً والثالث خمسة وثلاثين مليوناً والرابع ثلاثين مليوناً.

بقية المراكز سيتمّ تحديدها من مباراتي ذهاب وإياب بين الفرق التي احتلت المركز ذاته في المجموعات، وبذلك سيتقابل الجيش ثالث المجموعة الأولى مع الحرية ثالث المجموعة الثانية، على المركزين الخامس والسادس، وسينال الفائز عشرين مليوناً والخاسر خمسة عشر مليوناً، كما يلعب رابع المجموعة الأولى فريق الفتوة مع رابع المجموعة الثانية فريق حطين، على المركزين السابع والثامن، وسينال الفريقان عشرة ملايين ليرة، كما سينال فريقا الطليعة والوحدة عشرة ملايين وسيحتلان المركزين التاسع والعاشر دون أن يلعبا لأن منافسيهما انسحبا من الدوري وهما فريقا جبلة والساحل اللذان ستحجب عنهما جائزة المراكز في الدوري حسب القانون والمادة رقم 27/2 من لائحة الإجراءات الانضباطية والأخلاق، فضلاً عن غرامة مقدارها خمسة ملايين ليرة سورية على كل منهما.

الجوائز المالية المقدّمة للفرق هي بطبيعة الحال رمزية، ومتعلقة بالظروف والإمكانيات المتاحة، وكنا نتمنى لو أن هناك موارد مالية أخرى تنعكس على الاتحاد وأنديته خيراً، ومن هذه الموارد بيع حقوق النقل التلفزيوني والإذاعي، والوحيد الذي تمّ الاتفاق عليه هو بيع حقوق النقل عبر الانترنت، أما النقل التلفزيوني والإذاعي فلم يتحقق حتى الآن وفشلت كل العروض المقدمة، ولأن الدوري الكروي وبغضّ النظر عن سوء ملاعبه وسوء النقل لأنه يتم بإمكانيات بسيطة، إلا أنه دوري جماهيري وهذا وحده كفيل بتشجيع المعلنين والمستثمرين على الدخول في هذا المجال، وهو يوفر إن تحقق كتلة مالية كبيرة ستوزع على الأندية وهو حق لها وتستفيد من هذه الموارد في تغطية جزء من نفقاتها الكثيرة.

رغم وجود جوائز مالية في كل المسابقات فلا نظنّ أن اتحاد كرة القدم سيدفع شيئاً، بل سيعمل تقاصاً مالياً بحيث يستوفي من هذه المكافآت جزءاً من ديونه على الأندية التي لم تسدّدها حتى الآن وهي نسبته من العقود المالية، إضافة للغرامات المالية التي فرضتها لجنة الانضباط والأخلاق نتيجة المخالفات التي وقعت بها الأندية، وينطبق المثل (كأنك يا أبا زيد ما غزيت) على هذه الحالة!.