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16-مايو-2024
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العدد 17666 الخميس 16-5-2024
الرئيس الأسد يبحث مع الرئيس العراقي التعاون بين البلدين
نشرة الإعلانات العدد 1150/ الجمعة 17-5-2024/ 4 صفحات
الخارجية الصينية: أمريكا تمارس بشكل غير مسؤول معايير مزدوجة بشأن مساعدتها لأوكرانيا
الرئيس الأسد يبحث مع ملك البحرين سبل تعزيز العلاقات بين الدول العربية بما يخدم مصالح شعوبها
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العدد 17666 الخميس 16-5-2024
16-مايو-2024
16-مايو-2024
العدد 17666 الخميس 16-5-2024
الرئيس الأسد يبحث مع الرئيس العراقي التعاون بين البلدين
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