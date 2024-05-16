16-مايو-2024
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الصفحة الاخيرةصحيفة البعث

المطرب وضاح اسماعيل في ذمة الله بعد صراع مع المرض

نعت نقابة الفنانين اليوم الخميس المطرب وضاح اسماعيل، وذكرت النقابة في بيان عبر حسابها الرسمي في “فيسبوك” أن المطرب “إسماعيل” توفي في المغترب، بعد صراع مع مرض عضال.

وانطلقت شهرة وضاح إسماعيل بعد نيله المرتبة الأولى في برنامج “طريق النجوم في سورية” عام 1992.

مثّل سورية في العديد من المهرجانات الفنية في العواصم العربية، مثل دار الأوبرا في القاهرة، ومهرجان الأغنية العربية في البحرين، ومهرجان المدينة في تونس.

حاز على جائزة “الأورنينا” في مهرجان الأغنية السورية كأفضل صوت وأفضل أداء، وتعاون مع كبار الملحنين طوال مسيرته.

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