المقاومة اللبنانية تستهدف بالصواريخ ثلاث قواعد للعدو الإسرائيلي
بيروت-سانا
استهدفت المقاومة اللبنانية بالصواريخ ثلاث قواعد عسكرية للعدو الإسرائيلي.
وأوضحت المقاومة في بيان أنها شنت هجوماً صاروخياً على قوات العدو الإسرائيلي بأكثر من 60 صاروخ كاتيوشا في قواعد “نفح” و”كيلع” و”يوآف”.
وأشارت المقاومة إلى أن هذا الاستهداف يأتي في إطار الدعم للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، ورداً على اعتداءات العدو الإسرائيلي ليل أمس على منطقة البقاع.
إلى ذلك، استشهد شخصان في غارة شنتها مسيرة إسرائيلية معادية، واستهدفت سيارة على طريق في قضاء صور جنوب لبنان.
وذكرت قناة المنار اللبنانية أن طائرة مسيرة معادية شنت غارة استهدفت سيارة على طريق يربط بلدة قانا بالرمادية، مشيرةً إلى أن سيارات الإسعاف تحركت على الفور إلى المنطقة لإسعاف المصابين ونقل الشهداء.
كما تعرّض سهل مرجعيون لقصف مدفعي معادٍ، ما أدّى إلى نشوب حرائق في الأحراج.
وكان العدو الإسرائيلي الليلة الماضية وصباح اليوم كثف اعتداءاته على القرى والبلدات فى لبنان، ما أسفر عن إصابة شخص ونشوب حرائق في عدد من الأحراج.
وذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام أن “شخصاً أصيب بجراح بعد أن تعرضت تخوم سلسلة جبال لبنان الشرقية لخمس غارات معادية بصواريخ جو أرض استهدفت محلة النبي سريج في خراج بلدة الخريبة بقضاء بعلبك”، مشيرةً إلى وقوع أضرار مادية جراء الغارات ونشوب حرائق في المكان المستهدف.
وشنّ الطيران الحربي المعادي غارات استهدفت أطراف بلدة حولا وبلدة عيتا الشعب.
كما قصفت مدفعية العدو أطراف بلدة شيحين ووادي زبقين في الجنوب بعدد من القذائف، تزامناً مع تحليق للطيران المسير فوق أجواء قرى الناقورة وطير حرفا وعلما الشعب وشيحين وصولاً لساحل صور.