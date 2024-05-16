المقاومة اللبنانية تستهدف بالصواريخ ثلاث قواعد للعدو الإسرائيلي

بيروت-سانا

استهدفت المقاومة اللبنانية بالصواريخ ثلاث قواعد عسكرية للعدو الإسرائيلي.

وأوضحت المقاومة في بيان أنها شنت هجوماً صاروخياً على قوات العدو الإسرائيلي بأكثر من 60 صاروخ كاتيوشا في قواعد “نفح” و”كيلع” و”يوآف”.

وأشارت المقاومة إلى أن هذا الاستهداف يأتي في إطار الدعم للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، ورداً على ‏اعتداءات العدو الإسرائيلي ليل أمس على منطقة البقاع.‏