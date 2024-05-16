خلال لقائه سفير أبخازيا.. صباغ يؤكد ضرورة تطوير العلاقات البرلمانية

دمشق-سانا

أكد رئيس مجلس الشعب حموده صباغ متانة العلاقات التي تجمع بين سورية وجمهورية أبخازيا وضرورة الدفع بها قدماً وتطويرها في مختلف المجالات ولا سيما في المجال البرلماني بما يخدم مصالح شعبي البلدين الصديقين.

ودعا صباغ خلال لقائه في مبنى المجلس اليوم سفير أبخازيا بدمشق محمد علي إلى تبادل الزيارات بين وفود البلدين، وزيادة اللقاءات البناءة وتبادل الخبرات على كل الأصعدة، مثمناً مواقف أبخازيا الداعمة لسورية في حربها على الإرهاب والتي حققت فيها انتصارات كبيرة بفضل صمود شعبها وتحالف الدول الصديقة معها.

بدوره توجه السفير علي بالشكر لسورية على مواقفها الداعمة لاستقلال بلاده، داعياً إلى تفعيل الدبلوماسية البرلمانية وتعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مجالات النقل والسياحة والتجارة وغيرها من المجالات وبما يعود بالنفع على شعبيهما.

حضر الاجتماع أعضاء مكتبي المجلس، ولجنة الصداقة السورية الأبخازية في المجلس.