خلال لقائه سفيري الإمارات وأبخازيا… صباغ يؤكد على تعزيز العلاقات والتعاون

وأكد صباغ قوة ومتانة العلاقات والروابط الأخوية التي تجمع سورية والإمارات في مختلف المجالات وأهمية العمل على تعزيزها وتطويرها بشكل دائم، وخاصة على الصعيد البرلماني والتنسيق من أجل عقد اجتماعات مشتركة بين لجنتي الأخوة البرلمانية المشكلتين في مجلس الشعب والمجلس الوطني الإماراتي.

وثمن صباغ مواقف الإمارات الداعمة لسورية وشعبها والجهود المبذولة من قبل السفارة الإماراتية في دفع العلاقات بين البلدين الشقيقين نحو الأمام على الصعد كافة.

من جانبه، أكد السفير الشحي حيوية العلاقات بين البلدين وأنه سيبذل كل ما في وسعه خلال عمله في سورية لتحقيق ازدهار العلاقات بما يعود بالخير والنماء على الشعبين الإماراتي والسوري الشقيقين، موضحاً أهمية أن تأخذ الدبلوماسية الشعبية دورها الفاعل في هذا الأمر كرديف أساسي للدبلوماسية السياسية.

وتسلم صباغ من السفير الإماراتي خلال اللقاء رسالة من رئيس المجلس الوطني الاتحادي في دولة الإمارات العربية المتحدة صقر غباش، تتضمن أسماء رئيس وأعضاء لجنة الأخوة البرلمانية الإماراتية السورية المشكلة في هذا المجلس.

حضر اللقاء أعضاء مكتبي مجلس الشعب ولجنة الأخوة السورية الإماراتية بالمجلس وعضو البعثة الدبلوماسية الإمارتية في دمشق المستشار عبد الحكيم النعيمي.