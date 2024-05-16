خلال لقائه سفيري الإمارات وأبخازيا… صباغ يؤكد على تعزيز العلاقات والتعاون
دمشق-سانا
التقى رئيس مجلس الشعب حموده صباغ السفير المفوض وفوق العادة لدولة الإمارات العربية المتحدة بدمشق حسن أحمد الشحي.
وأكد صباغ قوة ومتانة العلاقات والروابط الأخوية التي تجمع سورية والإمارات في مختلف المجالات وأهمية العمل على تعزيزها وتطويرها بشكل دائم، وخاصة على الصعيد البرلماني والتنسيق من أجل عقد اجتماعات مشتركة بين لجنتي الأخوة البرلمانية المشكلتين في مجلس الشعب والمجلس الوطني الإماراتي.
وثمن صباغ مواقف الإمارات الداعمة لسورية وشعبها والجهود المبذولة من قبل السفارة الإماراتية في دفع العلاقات بين البلدين الشقيقين نحو الأمام على الصعد كافة.
من جانبه، أكد السفير الشحي حيوية العلاقات بين البلدين وأنه سيبذل كل ما في وسعه خلال عمله في سورية لتحقيق ازدهار العلاقات بما يعود بالخير والنماء على الشعبين الإماراتي والسوري الشقيقين، موضحاً أهمية أن تأخذ الدبلوماسية الشعبية دورها الفاعل في هذا الأمر كرديف أساسي للدبلوماسية السياسية.
وتسلم صباغ من السفير الإماراتي خلال اللقاء رسالة من رئيس المجلس الوطني الاتحادي في دولة الإمارات العربية المتحدة صقر غباش، تتضمن أسماء رئيس وأعضاء لجنة الأخوة البرلمانية الإماراتية السورية المشكلة في هذا المجلس.
حضر اللقاء أعضاء مكتبي مجلس الشعب ولجنة الأخوة السورية الإماراتية بالمجلس وعضو البعثة الدبلوماسية الإمارتية في دمشق المستشار عبد الحكيم النعيمي.
وفي وقتٍ سابق، أكد صباغ متانة العلاقات التي تجمع بين سورية وجمهورية أبخازيا وضرورة الدفع بها قدماً وتطويرها في مختلف المجالات ولا سيما في المجال البرلماني بما يخدم مصالح شعبي البلدين الصديقين.
ودعا صباغ خلال لقائه في مبنى المجلس اليوم سفير أبخازيا بدمشق محمد علي إلى تبادل الزيارات بين وفود البلدين، وزيادة اللقاءات البناءة وتبادل الخبرات على كل الأصعدة، مثمناً مواقف أبخازيا الداعمة لسورية في حربها على الإرهاب والتي حققت فيها انتصارات كبيرة بفضل صمود شعبها وتحالف الدول الصديقة معها.
بدوره توجه السفير علي بالشكر لسورية على مواقفها الداعمة لاستقلال بلاده، داعياً إلى تفعيل الدبلوماسية البرلمانية وتعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مجالات النقل والسياحة والتجارة وغيرها من المجالات وبما يعود بالنفع على شعبيهما.
حضر الاجتماع أعضاء مكتبي المجلس، ولجنة الصداقة السورية الأبخازية في المجلس.