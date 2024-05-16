طرب ووطني وكلاسيك في أمسية أوركسترا كلية التربية الموسيقية

حمص- البعث

أحيت أوركسترا كلية التربية الموسيقية مع الكورال بقيادة الفنان نسيم رمضان أستاذ الموسيقا في الكلية أمسية طربية راقية، مساء أمس الأربعاء، على مسرح ثقافة حمص، حضرها جمهور كبير من عشاق الموسيقا، وقدّمت خلالها باقة من الأغاني الوطنية أمثال “طير الحرية الطاير من فوق الشام” كلمات الشاعر طلال حيدر وألحان الموسيقار زياد بطرس، وأغنية “صف العسكر” كلمات وألحان إيلي شويري، وتوليفة من الأغاني الفيروزية كأغنية “عودك رنان” كلمات وألحان الموسيقار زياد الرحباني، إلى جانب عزف مقطوعات كلاسيكية عالمية وأغانٍ طربية عصرية وقديمة وعزف سماع لونغا ضمن برنامج منوع يرضي كلّ الأذواق والمراحل العمرية، قدمتها الأوركسترا بأداء احترافي متقن.

يُذكر أن الأوركسترا تأسّست في عام 2005 وتضمّ نحو 40 عازفاً وعازفة من أساتذة وطلاب كلية التربية الموسيقية بجامعة البعث، حيث تعثرت انطلاقتها الفعلية خلال السنوات الماضية بسبب الحرب على سورية لتعود مجدداً، اليوم، وتقدم عصارة مواهب نخبة من الطلاب والمدرّسين الذين اجتمعوا على حب الموسيقا وتعزيز مكانتها الحضارية في نفوس جيل الشباب.

وتعدّ كلية التربية الموسيقية في جامعة البعث فريدة على مستوى القطر بنتاجها الفني والتراثي الأكاديمي في أصول فن الموسيقا لشباب اليوم الذين يعدون رسل حضارة وإنسانية في لغة العالم للتعبير عن أصول الموسيقا وجماليتها.