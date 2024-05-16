كرة شرطة حلب تستعيد حضورها.. وأندية الجوار تحتفي

حلب- محمود جنيد

استعاد نادي شرطة حلب حضوره في المشهد الكروي المحلي والحلبي بعد انتزاع فريقه الأول بطاقة التأهل إلى مصاف أندية الدرجة الأولى لكرة القدم، وسط حالة من الاحتفاء من قبل جميع الأندية والأوساط الرياضية الحلبية بتلك العودة الميمونة للفريق الذي سجل وجوده في دوري الأضواء موسمي 1998/1999 و2000/2001.

طريق الشرطة الحلبي نحو الارتقاء إلى الدرجة الأولى مرّ عبر محطتي تجمعي الدورين الأول والثاني لمحافظة حلب، وتجاوزها بالعلامة الكاملة على حساب فرق نبل والشهباء واليرموك في الدور الأول، والجيش والحرفيين واليرموك في الدور الثاني، ومنه إلى التجمع النهائي الذي أقيم في مدينة حماة الذي تابع فيه الشرطة الحلبي زحفه نحو الدرجة الأولى، ونجح بذلك بامتياز العلامة الكاملة مرة أخرى بفوزه على منافسيه المخرم بثلاثية نظيفة، وبهدفين دون ردّ على الشباب ليضمن التأهل المستحق.

مدرّب الفريق فؤاد الحسين أشار لـ”البعث” إلى أن شرارة طموح التأهل بدأت من الاجتماع التمهيدي الأول لتشكيل الفريق مع نائب رئيس النادي العميد علي يونس والإداري العام عبد الرحمن فاضل، إذ تمّ تحديد الهدف الذي سيتمّ الانطلاق نحوه، وتسمية الكادر المعاون الذي تألّف من أحمد كردي وهشام قسطلي ومصطفى نعسان، وبعده انتقاء مجموعة جيدة من اللاعبين تخدم الهدف المصوب نحوه.

وبيّن المدرّب الحسين أن فترة الإعداد سارت وفق الخطة الموضوعة بعناية مع عدد من المباريات الودية مع فرق أهلي حلب والحرية للرجال والشباب، كذلك النيرب، إذ تمّ الوقوف على مستوى الفريق ورفع جاهزيته الفنية والبدنية، مضيفاً أن طموح التأهل شدّ من أزر اللاعبين وزاد من عزيمتهم وإصرارهم على تحقيق الهدف المنشود، وساعدت في ذلك حالة الالتزام والجدية.

ونوّه مدرّب فريق شرطة حلب بالدور الإيجابي الفعّال لمدير الفريق علاء خصيم الذي تمّ تعيينه قبل التجمع النهائي، وكان صاحب اليد البيضاء بتأمين الاستقرار والدعم المالي للفريق وتذليل جميع العقبات، ولاسيما المالية منها، إلى جانب المتابعة الإشرافية الحثيثة للعميد علي يونس ليدخل الفريق الدور الحاسم بمعنويات وجاهزية عالية، ليكون التأهل ثمرة للجهد والعطاء المبذول.

ولفت مدرّب فريق الشرطة الحلبية إلى أن هناك حفلاً تكريمياً سيقام للفريق، وعلى هامشه سيدور النقاش حول موسم الدرجة الأولى وأدوات ومتطلبات التحضير له بشكل عام والأهداف المطلوبة.