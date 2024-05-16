لامطار الغزيرة ترفع نسب السدود المائية بطرطوس

طرطوس – دارين حسن

لم يك تأثير الظروف الجوية والأمطار الغزيرة فقط سلبياً بل أثرت إيحابياً على مخازين السدود المائي في محافظة طرطوس، إذ بين مدير الموارد المائية بطرطوس المهندس محمد محرز، أن الهطولات المطرية لهذا العام حتى تاريخه أدت إلى جريان كامل الأنهار وتفجر الينابيع ما انعكس بشكل إيجابي على تخازين السدود المقامة في المحافظة، حيث وصلت نسبة التخزين لهذا العام إلى 100% في سدود الباسل و”الدريكيش” و”الصوراني” و”خليفة”، وسدتي “السميحيقة والبيرة”، كما تدفقت مفيضات هذه السدود بالمياه الزائدة الواردة إليها بعد امتلائها وتحسن التغذية للمياه الجوفية.

وحول فتح قنوات الري الحكومية أوضح محرز أن المديرية قامت بعد التنسيق مع الجهات المعنية، بإعداد محضر مصدق المحافظة بخصوص خطة لري المزروعات من مشاريع الري الحكومية وذلك بعد مطالبات المزارعين وبدء الحاجة لري المزروعات، من بداية شهر نيسان، حيث يتم تزويد المناطق المستفيدة من كل مصدر مائي وفقاً لأدوار محددة ولكل قناة ري.

أما من ناحية ما خلفته العاصفة والأمطار من أثار سلبية على المحاصيل فقد لفت عضو المكتب التنفيذي بمجلس المحافظة سمير علي، إلى الضرر الأكبر على محصول التبغ، إذ تضرر بنسبة ٧٠% في مناطق القدموس وبانياس وبرمانة المشايخ، وما زالت لجان كوادر صندوق الجفاف والكوارث الطبيعية تحصي الأضرار وترفع أسماء المزارعين المتضررين، مبيناً أنه ونتيجة الفيضانات والغمر تأثر موسم القمح كثيراً ، فبعد أن كانت توقعات إنتاج الدونم بين ٥٠٠- ٧٠٠ كيلو للقمح المروي، يقدر اليوم إنتاجه ب ٣٠٠ كيلو فقط، وفيما يخص الأشجار المثمرة كان الضرر الأكبر للوزيات كالدراق والخوخ والرمان والزيتون أيضاً، كونها في مرحلة العقد، وبعد أن كانت التوقعات بإنتاج ٧٠- ٨٠ % زيتون على مستوى المحافظة باتت التوقعات بإنتاج بين ٢٥- ٣٥% وذلك نتيجة تقلبات الطقس خلال الفترة الماضية من حرارة تلتها أمطار ورياح قوية.