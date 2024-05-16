متابعة قانونية لظاهرة تسمية محال المهن الخاصة بـ”المشافي”

طرطوس- لؤي تفاحة

يشتكي العديد من أطباء طرطوس من تنامي ظاهرة تسمية بعض محلات المهن والحرف الخاصة باسم يبدأ بكلمة “مشافي”، وذلك للدلالة وجذب الزبائن لمحلاتهم، ومنها مشافٍ للأحذية والموبايلات وأدوات الحلاقين وغير ذلك.

وتقول الشكوى المقدّمة من بعض الأطباء لـ”البعث” إن هذه الظاهرة تسيء بشكل مباشر لأهم وأنبل مهنة إنسانية على الإطلاق، وبالتالي لا يجوز السماح تحت أي مبرّر بأن يعطى ترخيصاً أو الحصول على شهادة ممارسة مهنة من دائرة السجل التجاري والوحدات الإدارية تحت هذه اليافطة لاعتبارات تسويقية أو تعريفية وغير ذلك.

من جانبه استهجن الدكتور يوسف مصطفى نقيب أطباء طرطوس وجود هذه التسمية التي تسيء لمهنة الأطباء، حيث طلب من محامي النقابة إعداد مذكرة لمتابعة هذه الظاهرة الحديثة مع الجهات المعنية نظراً لما تسبّبه من تشويه لمهنة المشافي ودورها النبيل.

بدوره أكد عضو المكتب التنفيذي لقطاع الصحة في محافظة طرطوس الدكتور هاني خضور على أهمية قمع هذه الظاهرة، مبيناً أنه سيتمّ تسطير الكتب المناسبة للجهات المعنية في الوحدات الإدارية والتجارة الداخلية لضبط تسمية المحلات والمهن، والعمل على تحديد مضامين محدّدة للدلالة والتعريف بأسماء المهن والمحلات الحرفية الخاصة بشكل لا يتعارض من خصوصية كل مهنة.