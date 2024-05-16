مشاركة مرتقبة لأم الألعاب في غرب آسيا

دمشق- سامر الخيّر

أنهى منتخبنا لألعاب القوى استعداداته للمشاركة في بطولة غرب آسيا للرجال والسيدات بنسختها الخامسة التي تستضيفها مدينة البصرة العراقية في الفترة ما بين 29 الشهر الحالي ولغاية 1 من الشهر القادم بمشاركة 13 دولة، ومن أجل هذه المشاركة أقام اتحاد اللعبة تجارب لانتقاء لاعبي المنتخب الأسبوع الماضي في مدينة تشرين الرياضية.

رئيسُ اتحاد ألعاب القوى سليمان حويلة أكد لـ”البعث” أن اللعبة تمتلك العديد من المواهب الواعدة في الفئات العمرية، وخاصة فئتي الناشئين والناشئات، لكنها تفتقر إلى اللاعبين المؤهلين من أجل تحقيق نتائج مميزة في البطولات الخارجية، مضيفاً: قمنا بإشراك لاعبين ولاعبات شباب في هذه البطولة من أجل اكتساب الخبرة والاحتكاك اللازمين لصقل شخصية لاعبينا، ويمكن أن نبرز في بعض المسابقات كمسابقة الرمي وقفز الحواجز والمشي، وعملية إعداد لاعب ألعاب القوى تحتاج إلى عمر زمني، فهي تختلف عن باقي الألعاب كثيراً، وربما نحتاج إلى 4 أو 5 سنوات لتأهيل منتخب رجال وسيدات قادر على تحقيق النتائج المرجوة، لذا نركز حالياً على العمل على القواعد وبشكل مدروس نظرياً وفنياً.

وعن المشاركات القادمة، أوضح حويلة أنه لدينا بطولة الناشئين والناشئات في غرب آسيا والتي ستقام في لبنان في شهر أيلول القادم، ونتوقع أن نحقق فيها نتائج قوية، فأغلب مواهبنا ولاعبينا مميزون في هذه الفئة، يليها بطولة العرب للفئة نفسها في السعودية، لذلك ستقام الشهر القادم بطولة للاعبين الناشئين من أجل انتقاء الأفضل وإخضاعهم لمعسكر نوعي طويل.

وفيما يخصّ خطط الاتحاد، كشف حويلة أن الاتحاد سيوجّه بإقامة مهرجانات في المحافظات باختصاصات معينة تستقطب أكبر عدد من الأطفال من أجل تعريفهم وترغيبهم بهذه الرياضة الجميلة.