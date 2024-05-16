8 مراكز لاستلام محصول القمح في حماة

حماة- ذُكاء أسعد

استكملت مؤسسة الحبوب بالتعاون مع اتحاد فلاحي حماة تحضيراتها وتجهيزات المراكز لاستلام محصول القمح من الفلاحين، إذ أوضح رئيس مكتب الشؤون الزراعية باتحاد فلاحي حماة أحمد الخليفي أنه تمّ تحديد ثمانية مراكز في حماة لاستلام المحصول وهي: (مركز كفر بهم، مركز المدينة، مركز سلمية، مركز جب رملة، مركز شطحة، مركز السقيلبية، مركز محردة، ومركز سلحب)، مع تجهيز كافة الكوادر وتعيير القبابين وأجهزة المخابر والتحليل والفوترة الإلكترونية بين المؤسسة والمصرف الزراعي للإسراع بعملية تسليم المحصول، إضافة إلى تأمين ألواح الطاقة الشمسية لبعض المراكز والكهرباء للبعض الآخر بالتنسيق مع شركة الكهرباء، وتأمين قائمة مندوبي الاتحاد في كل مركز بإشراف أعضاء المكتب التنفيذي بالاتحاد، علماً أن فتح المراكز سيكون في 26 أيار الجاري من الساعة السابعة صباحاً وحتى الثامنة مساءً وسيتمّ التسليم وفق نظام الدور.

بدوره أوضح الرفيق محمد المنصور عضو شُعبة الحزب ورئيس اللجنة الفلاحية، أن دور الحزب هو الإشراف على عملية تسليم القمح وتنظيم الدور، حيث تم وضع مندوبين بعثيين في المركز من قبل الحزب للتواجد بشكل دائم لتذليل الصعوبات بهدف مساعدة الفلاحين وتسليم محصولهم من القمح إلى مركز حبوب محردة بالسرعة القصوى.

مدير مصرف حماة الزراعي محي الدين الراجح، أوضح أن الاعتمادات اللازمة لصرف قيمة الأقماح متوفرة، حيث من المتوقع صرف تريليون ونصف ليرة حسب تقديرات الإنتاج في حماة البالغة نحو 285 ألف طن، مؤكداً جهوزية المصرف لصرف مستحقات الفلاحين خلال 48 ساعة.