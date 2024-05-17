بمشاركة سورية… بدء أعمال المؤتمر العام لمنظمة (الألكسو) في السعودية
جدّة-سانا
بمشاركة سورية بدأت اليوم أعمال الدورة 27 للمؤتمر العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم “الألكسو” وذلك في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية.
ويشارك في المؤتمر عدد من وزراء التربية والثقافة العرب ووفود اللجان الوطنية للتربية والثقافة والعلوم في الدول العربية حيث يترأس وفد الجمهورية العربية السورية وزير التربية الدكتور محمد عامر المارديني.
ويتضمن المؤتمر مناقشة خطة عمل المنظمة في مجالات التربية والعلوم والثقافة من خلال جلسات عمل متخصصة.
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وأشار الوزير المارديني إلى متانة العلاقات التي تربط سورية والعراق في مختلف المجالات، مؤكداً أهمية تعزيز التعاون التربوي من خلال تبادل الخبرات والتدريب والتأهيل للكوادر التربوية، كما لفت إلى الجهود التي تبذلها الحكومة السورية لترميم المدارس وتطوير العمل التربوي وتأمين التعليم لجميع الأطفال.
بدوره، نوّه الوزير الجبوري بالعلاقات التاريخية بين البلدين، مؤكداً أهمية الإسراع بإنجاز مذكرة تفاهم بين البلدين تعزز التعاون في مختلف المحاور التربوية.