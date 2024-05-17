بمشاركة سورية… بدء أعمال المؤتمر العام لمنظمة (الألكسو) في السعودية

إلى ذلك بحث الدكتور المارديني مع نظيره العراقي الدكتور إبراهيم نامس الجبوري تعزيز التعاون التربوي بين البلدين وذلك على هامش المؤتمر.

وناقش الجانبان الإسراع في إنجاز مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون التربوي المشترك وتبادل الخبرات والتدريب والتأهيل للكوادر التربوية.

وأشار الوزير المارديني إلى متانة العلاقات التي تربط سورية والعراق في مختلف المجالات، مؤكداً أهمية تعزيز التعاون التربوي من خلال تبادل الخبرات والتدريب والتأهيل للكوادر التربوية، كما لفت إلى الجهود التي تبذلها الحكومة السورية لترميم المدارس وتطوير العمل التربوي وتأمين التعليم لجميع الأطفال.

بدوره، نوّه الوزير الجبوري بالعلاقات التاريخية بين البلدين، مؤكداً أهمية الإسراع بإنجاز مذكرة تفاهم بين البلدين تعزز التعاون في مختلف المحاور التربوية.