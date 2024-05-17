شهداء وجرحى إثر العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة

الأرض المحتلة-سانا

استشهد أربعة فلسطينيين على الأقل وأصيب آخرون فجر اليوم إثر العدوان الإسرائيلي المتواصل على مناطق في قطاع غزة المنكوب.

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن طيران الاحتلال الإسرائيلي قصف مدرسة تؤوي نازحين في مخيم النصيرات ومنازل غرب مدينة غزة ووسطها، ما أسفر عن استشهاد أربعة فلسطينيين على الأقل وإصابة آخرين.

كما قصفت مدفعية الاحتلال منطقتي بئر النعجة والفالوجا وحي القصاصيب في مخيم جباليا ومحيط مستشفى كمال عدوان شمال القطاع.

وفي وقت سابق، استشهد شاب وأصيب آخرون جراء قصف طيران الاحتلال مربعات سكنية قرب دوار العودة وسط رفح جنوب القطاع، فيما أعلنت مصادر طبية وصول جثامين 9 شهداء إلى مستشفى غزة الأوروبي قرب خان يونس في الساعات الأخيرة.

وفي حصيلة غير نهائية ارتفعت حصيلة الشهداء منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من تشرين الأول الماضي على قطاع غزة إلى 35272 والجرحى إلى 79205.