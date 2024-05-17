طاولتنا تبحث عن الوصول إلى أولمبياد باريس

دمشق- عماد درويش

تنطلق اليوم (الجمعة) في مدينة السليمانية العراقية منافسات تصفيات منطقة غرب آسيا المؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية (باريس 2024) والتي تستمر حتى 19 الحالي، حيث سيشارك فيها منتخبنا الوطني للرجال والسيدات متمثلاً باللاعبين عبيدة ظاظا وغيث غريب واللاعبتين هند ظاظا وآية علي.

وسيشارك في منافسات فئة الرجال 18 لاعباً، فيما ستشارك في منافسات السيدات 11 لاعبة، ووفق تعليمات تصفيات غرب آسيا تُشارك كل دولة باثنين من اللاعبين، وبعدد مماثل من اللاعبات كحدّ أقصى، ويكون التأهل للاعب ولاعبة لمنافسات دورة الألعاب الأولمبية، حيث يمثل هؤلاء اللاعبون عشر دول هي: الأردن والبحرين والسعودية ولبنان وقطر واليمن وعُمان وفلسطين والعراق إضافةً إلى سورية.

وسيتمّ تقسيم اللاعبين واللاعبات إلى مجموعات، حيث يتأهل أول وثاني كل مجموعة إلى الدور ربع النهائي والذي سيقام بنظام خروج المغلوب، وستقام اليوم منافسات دور المجموعات وتستكمل يوم غدٍ إلى جانب خوض لقاءات الدور ربع النهائي، على أن تقام يوم الأحد مباراتي النصف نهائي والمباراة النهائية لكل فئة.

مهمّة لاعبي منتخبنا صعبة بحجز بطاقة التأهل، وخاصة بوجود لاعبين مرشحين بقوة للمنافسة على البطاقة أبرزهم: زيد أبو يمن وزياد الدميسي (الأردن)، علي الخضراوي (السعودية)، راشد سند (البحرين)، محمد عبد الوهاب وأحمد المهندي (قطر)، أمير ثامر ومحمد زياد (العراق)، سعد الدين الهبش وحسن شبيب (لبنان)، إلا أن لاعبنا عبيدة ظاظا قادر على مقارعة اللاعبين المرشحين، خاصة وأنه سبق له وأن حقق لقب بطولة العراق الدولية WTT تحت 19 سنة التي أقيمت في السليمانية، فالأجواء مناسبة له لتحقيق تأهل تاريخي لطاولتنا على مستوى الرجال، أما لاعبنا غيث غريب فتبدو مهمّته مستحيلة، لكن المشاركة ضرورية له لاكتساب الخبرة.

أما هند ظاظا فتعتبر من أبرز المرشحات للفوز ببطاقة التأهل، خاصة وأنها في أولمبياد طوكيو الماضي 2021 تأهلت عن جدارة واستحقاق، لكنها في التصفيات الحالية ستواجه منافسة قوية وخاصة من قبل البحرينية مريم العالي “إحدى أقوى المرشحات للتأهل” ومواطنتها همروتا، كما ستلاقي لاعبات مميزات مثل تيماء أبو يمن (الأردن) وآية مجدي (قطر) ومريانا اسحاقيان وملك خوري (لبنان).