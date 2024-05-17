معركة الأمتار الأخيرة في الدوري الإنكليزي يشعلها ويست هام وإيفرتون

البعث- وكالات

ختام مشوّق ينتظره عشاق الكرة الأوروبية هذا الأسبوع، فبعد أن حقق ريال مدريد لقب الدوري الإسباني للمرة 36 في تاريخه في الأسبوع 34 من الدوري بسبب خسارة برشلونة أمام جيرونا واتساع الفارق إلى 13 نقطة، وتتويج نادي إنتر بلقب الدوري الإيطالي لكرة القدم بعد تغلبه على مضيفه ميلان 2- 1 في ديربي الغضب الذي جمع بينهما ضمن المرحلة الثالثة والثلاثين، أي قبل 5 جولات من نهاية الموسم، حيث رفع رصيده في الصدارة إلى 86 نقطة بفارق 17 نقطة عن ميلان الوصيف، تتجه الأنظار إلى إنكلترا، وتحديداً ملعبي الإمارات والاتحاد، معقلي فريقي الآرسنال والسيتي.

ويتصدّر مانشستر سيتي جدول ترتيب الدوري برصيد 88 نقطة، متفوقاً بفارق نقطتين عن أرسنال الوصيف برصيد 86 نقطة، ويستضيف السيتي نظيره وست هام يونايتد، بينما يستضيف فريق أرسنال منافسه إيفرتون.

ويحتاج السيتيزنز للفوز من أجل تحقيق لقب الدوري للمرة الرابعة على التوالي بغضّ النظر عن نتيجة مواجهة أرسنال، بينما إذا خسر السيتي وفاز أرسنال، سيتوّج الأخير باللقب، أما في حالة التعادل مع وست هام وفوز أرسنال على إيفرتون سيتساوى الفريقان على القمة برصيد 89 نقطة لكلّ منهما بعد نهاية الجولة الأخيرة من المسابقة، وبالتالي سيصار إلى استخدام فارق الأهداف، وفي حال التساوي يتمّ التوجه إلى عدد الأهداف التي سجلها كل فريق، والمعيار الثالث هو المواجهات المباشرة. ويتفوق أرسنال على مانشستر سيتي في فارق الأهداف حيث يمتلك الغانرز +61 هدفاً مقابل +60 هدفاً للسيتي، وفي حال التساوي في فارق الأهداف سيتم اللجوء إلى القاعدة الثانية وهي صاحب أكبر عدد أهداف، حيث يمتلك مانشستر سيتي حالياً العدد الأكبر برصيد 93 هدفاً، بينما سجل أرسنال 89 هدفاً قبل الجولة الأخيرة في الدوري، وفي حال التساوي أيضاً، يتم التوجه إلى القاعدة الثالثة وهي المواجهات المباشرة، ويتفوق فيها أرسنال بتحقيقه الفوز في لندن 1- 0 والتعادل بدون أهداف في مانشستر.

ولن تؤثر مباريات الجولة الأخيرة على ترتيب الفرق الأربعة الأولى المتأهلة لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، فقد تمّ بالفعل تأمين هذه المراكز من قبل مانشستر سيتي وأرسنال وليفربول وأستون فيلا.