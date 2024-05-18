المقاومة اللبنانية تنفّذ 12 عملية استهداف لمواقع العدو الإسرائيلي
بيروت-سانا
نفّذت المقاومة اللبنانية اليوم 12 عملية استهداف لمواقع وتجمّعات العدو الإسرائيلي في الأراضي اللبنانية المحتلة وشمال فلسطين المحتلة.
وقالت المقاومة في بيانات منفصلة: “دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة استهدفت المقاومة بمسيرتين انقضاضيتين تموضعين لجنود العدو الإسرائيلي في موقعي البغدادي وراميم وأصابتهما بشكل مباشر، كما استهدفت تجمعاً ثالثاً لجنود العدو في محيط موقع برانيت بالأسلحة الصاروخية وأصابته مباشرة”.
كذلك، استهدفت المقاومة التجهيزات التجسسية المستحدثة للعدو في مواقع حدب يارين وبرانيت والراهب والرمتا بالأسلحة المناسبة، وأصابتها إصابات مباشرة ودمرتها.
كما استهدفت المقاومة مواقع رأس الناقورة البحري والراهب والبغدادي والسماقة ومقر قيادة كتيبة ليمان بالأسلحة الصاروخية وقذائف المدفعية، وحققت فيها إصابات مباشرة.