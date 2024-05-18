المقاومة اللبنانية تنفّذ 12 عملية استهداف لمواقع العدو الإسرائيلي

بيروت-سانا

نفّذت المقاومة اللبنانية اليوم 12 عملية استهداف لمواقع وتجمّعات العدو الإسرائيلي في الأراضي اللبنانية المحتلة وشمال فلسطين المحتلة.

وقالت المقاومة في بيانات منفصلة: “دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌والشريفة استهدفت المقاومة بمسيرتين انقضاضيتين تموضعين ‏لجنود العدو الإسرائيلي في موقعي البغدادي وراميم وأصابتهما بشكل مباشر، كما استهدفت تجمعاً ثالثاً ‏لجنود العدو في محيط موقع برانيت بالأسلحة الصاروخية وأصابته مباشرة”.

كذلك، استهدفت المقاومة ‏التجهيزات التجسسية المستحدثة للعدو في مواقع حدب يارين وبرانيت والراهب والرمتا بالأسلحة المناسبة، وأصابتها إصابات ‏مباشرة ودمرتها.

كما استهدفت المقاومة مواقع رأس الناقورة البحري والراهب و‏البغدادي و‏السماقة ومقر ‏قيادة كتيبة ليمان بالأسلحة الصاروخية وقذائف المدفعية، وحققت فيها إصابات مباشرة.