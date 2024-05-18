“تربية حلب” تستعد لاستقبال 9500 طالباً وافداً

حلب – رفعت الشبلي

تستعد مديرية تربية حلب لاستقبال 9500 طالباً وطالبة، قادمين من مناطق منبج وعين العرب وجرابلس وصرين، لإجراء امتحانات شهادتي التعليم الأساسي والثانوي بفروعها المختلفة.

وأوضح مدير التربية، المهندس مصطفى عبد الغني، أن المديرية عملت على إفراغ 45 مدرسة من المقاعد وتجهيزها بكل ما يلزم لتكون مراكز إقامة مؤقتة صحية وآمنة للطلاب الوافدين وذلك بالتنسيق والمتابعة مع المديريات الخدمية، حيث توزعت المهام، وفق اختصاص، بتنسيق عال لتأمين أفضل الأجواء والاستضافة اللائقة بالطلبة الوافدين، مشيراً إلى قيام مديرية الصحة بتجهيز ما يقارب 32 نقطة طبية تنتشر من المعابر حتى مراكز الاستضافة، بينما مديرية النقل ستؤمن الباصات لنقل الطلبة من المعابر، وقوى الأمن الداخلي ستؤمن الحماية والمرافقة للطلبة بحيث يكون العمل جماعيا لتكون الاستضافة جيدة من كافة الجوانب، التعليمية والصحية والطبية والأمنية، وغيرها.

وذكر عبد الغني أن عدد الطلاب المتقدمين للامتحانات العامة في شهادتي التعليم الأساسي والثانوي في حلب بلغ هذا العام 75 ألفا و944 طالبا وطالبة موزعين على 538 مركزا امتحانيا في حلب وريفها، إذ تتمركز المراكز الامتحانية للتعليم الثانوي ضمن المدينة، فيما مراكز الامتحانات للتعليم الأساسي في الريف و المدينة.