حمولات الكتل الرخامية المخالفة تسبب تشوهات فنية للطرق بحماة

حماة – منير الأحمد

تلحق الحمولات المحورية الثقيلة للشاحنات، وخاصة الكتل الرخامية والصخرية منها، أضراراً وعيوباً فنية في شبكات الطرق في محافظة حماة.

مديرة فرع المواصلات الطرقية في حماة، المهندسة صفاء نعامة، كشفت في تصريح لـ “البعث” أنّ عدم تقيّد الشاحنات بالحمولات المحورية يؤدي إلى إلحاق التشوّهات والعيوب الفنيّة بالشبكة الطرقية، وقد رصدنا هذه الحالات لاسيما في المناطق التي تتركز فيها المقالع الصخرية والرخامية، والتي تشهد ترحيلا يوميا للكتل الصخرية بأوزان كبيرة تفوق قدرة الطرق المحلية على تحملها، ما يتسبب بأضرار فنية لتلك الطرق.

وتضيف نعامة: كان قد نظم خلال الفترة الماضية أكثر من 11 ضبطاً بحق هذه الشاحنات تركزت في مناطق مختلفة من المحافظة، وهذه الضبوط تم تنظيمها من قبل لجنة متخصصة بمراقبة سلامة الطرق، وهي لجنة مدعمة بقبان الكتروني متنقل يركب على جانب الطرقات ويقيس اوزان الشاحنات، ويكلف بمراقبة الحمولات على الطرق بشكل يومي، وتتمتع اللجنة بصلاحية تنظيم الضبوط بحق المخالفين.

وتتابع نعامة: الفرع يتولى أيضاً صيانة الأضرار الناجمة عن الحمولات الزائدة، وكذلك الناجمة عن عوامل الطقس والطبيعة، وتؤكد أن المراقبة الجيدة للحمولات لها تأثير إيجابي على تخفيف نسب الصيانة للطرق المركزية والفرعية.

وبينت نعامة أنه تم مؤخراً الانتهاء من أعمال الصيانة والتأهيل في عدة محاور تعتبر عقد وصل رئيسية تصل الساحل السوري بالداخل، وأهمها صيانة طريق حمص مصياف القدموس ووادي العيون واوتستراد الغاب بيت ياشوط وطريق حماة مصياف محردة والرعيدي وحماة السقيلبية ونهر البارد جورين، مؤكدة أنه تم التركيز في الصيانة على الاوتسترادات الرئيسية للمناطق الأكثر تضررا، وضمن الاعتمادات المخصصة، بحيث يتم الحفاظ على البنية الإنشائية للطريق ورفع سويته وكفاءته، وهذا الأمر ينعكس بشكل إيجابي على سلامة وأمان مستخدمي الطريق.