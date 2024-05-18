محافظ الحسكة يؤكد على ضرورة توفير أجواء امتحانية هادئة للطلبة

الحسكة – اسماعيل مطر

أكد محافظ الحسكة الدكتور لؤي محمد صيوح خلال لقائه الكوادر الإدارية والتربوية الخاصة بالامتحانات للموسم الحالي على ضرورة توفير أجواء امتحانية هادئة من خلال تطبيق التعليمات الامتحانية، مثمنا الدور الكبير الذي تقوم به الكوادر التربوية من أجل إنجاح الامتحانات.

وبيّنت الهام صورخان مدير التربية بأن عدد الطلاب المسجلين لامتحانات الشهادتين الثانوية العامة والتعليم الأساسي 22854 طالبا وطالبة منهم 12596 للشهادة الثانوية و10258 للإعدادية.

وتلت صورخان التعليمات الامتحانية على اللجان الامتحانية المكلفة من مراقبين ورؤساء مراكز وأمناء سر ومندوبي التربية ومندوبي الوزارة، مشددة على عدم التراخي إزاء أي خطأ يمكن أن يقع من الجهات المكلفة أو من الطلاب الممتحنين.

وأشار الرفيق تركي حسن أمين فرع الحزب إلى أن إجراء هذه الامتحانات من التحديات الكبيرة التي تواجهها المحافظة في ظل وجود الاحتلالين الأمريكي والتركي وأدواتهم التي تعمدت محاربة التعليم واتباع سياسة التجهيل الممنهجة من خلال الاستيلاء على نحو ألفي مدرسة للتعليم الأساسي والثانوية العامة في أرياف المحافظة ما أدى لحرمان قرابة 200 ألف طالب من متابعة تحصيلهم العلمي.