إدارتا هيروشيما وناغازاكي تحتجان على اختبار حالة الرؤوس الحربية النووية الأمريكية

أرسلت إدارتا مدينتي هيروشيما وناغازاكي اليابانيتين، ضحيتا القنابل النووية الأمريكية عام 1945، احتجاجاً إلى واشنطن بسبب اختبار حالة الرؤوس الحربية النووية التي أجرتها مؤخراً.

ووفقاً لـ”إن إتش كيه” جاء في نص البيان: “هذا الاختبار يتعارض مع رغبات العديد من البشر، بما في ذلك الناجون من القصف النووي، ندعو إلى التخلّي عن الأسلحة النووية، ونؤكد على أنه لا ينبغي لأحد تجربتها مرة أخرى”، مضيفاً: “هذا الاختبار غير مقبول تحت أي ظرف من الظروف”.

وقد أعلنت إدارة الأمن النووي التابعة لوزارة الطاقة الأمريكية عن “نجاح” تجربة تحت الحرجة في ولاية نيفادا هذا الأسبوع لمتابعة حالة الشحنات النووية الأمريكية، مشيرةً، إلى أن التجربة تهدف إلى “جمع معلومات قيمة لدعم سلامة وأمن وموثوقية وفاعلية الرؤوس النووية الأمريكية دون إجراء تجارب مرتبطة بالتفجيرات النووية”.