الاستعدادات جارية لزيارة بوتين إلى كوريا الديمقراطية الشعبية

موسكو – تقارير

قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف: إن رئيس روسيا فلاديمير بوتين يستعد لزيارة كوريا الديمقراطية الشعبية.

وكان رئيس كوريا الديمقراطية الشعبية، كيم جونغ أون، قد دعا بوتين خلال زيارته إلى روسيا في أيلول 2023، لزيارة كوريا الديمقراطية الشعبية، وذكرت العديد من المصادر أنه سيتم الاتفاق على موعد الزيارة لاحقاً.

على المقلب الغربي، قال وزير الدفاع البريطاني، غرانت شابس، إن حكومة بلاده لا ترغب بتاتاً بالدخول في نزاع عسكري مباشر ضدّ روسيا الاتحادية، مضيفاً: “لا نريد التورط في صراع عسكري مباشر مع روسيا”.

وشدّد الوزير شابس، على أن الوضع في “إسرائيل”، يختلف بشكل تام عن الوضع في أوكرانيا.

ميدانياً.. أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها تواصل التقدم على محور خاركوف، فيما خسر الجيش الأوكراني ما مجموعه نحو 1860 جندياً على مختلف المحاور خلال آخر 24 ساعة، مبينةً أن وحدات من مجموعة قوات “الشمال” واصلت التقدم في عمق دفاعات العدو، وكبدت خسائر بالأرواح والعتاد لعدة ألوية أوكرانية وقوات “الفيلق الأجنبي” في مقاطعة خاركوف، وأن القوات الروسية في خاركوف صدّت 5 هجمات مضادة للعدو، فيما سيطرت وحدات من مجموعة قوات “الغرب” على مواقع أكثر ملاءمة وضربت تشكيلات اللواء الميكانيكي 63 للجيش الأوكراني في دونيتسك، وحسنت وحدات من مجموعة قوات “الجنوب” وضعها على طول خط المواجهة في دونيتسك، بدورها حسنت وحدات من مجموعة قوات “الوسط” وضعها التكتيكي في دونيتسك، وصدت 7 هجمات مضادة.