الحرارة أعلى من معدلاتها والجو بين الصحو والغائم جزئياً

توالي درجات الحرارة ارتفاعها لتصبح أعلى من معدلاتها بنحو 3 إلى 6 درجات، وتتأثر البلاد بامتداد ضعيف لمنخفض جوي سطحي يترافق بتيارات شمالية غربية في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها الصباحية أن يكون الجو بين الصحو والغائم جزئياً وحاراً نسبياً في أغلب المناطق، وسديمياً مغبراً في المناطق الشرقية والجزيرة والبادية، والرياح غربية إلى جنوبية غربية على الأجزاء الغربية من البلاد وغربية إلى شمالية في باقي المناطق بين الخفيفة والمعتدلة مع هبات نشطة تتجاوز سرعتها 60 كيلومتراً في الساعة، وخاصة في المناطق الوسطى والجنوبية والشرقية والبادية والبحر خفيف ارتفاع الموج.

غداً.. تميل درجات الحرارة للانخفاض قليلاً مع بقائها أعلى من معدلاتها بنحو 2 إلى 5 درجات مئوية، ويكون الجو بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام مع فرصة لهطل زخات من المطر مصحوبة بالعواصف الرعدية وحبات البرد مع بقاء الأجواء سديمية حارة نسبياً في المناطق الشرقية والجزيرة والبادية.

درجات الحرارة المتوقعة لأيام..