“المؤتمر العلمي الدولي للتحول الرقمي وانعكاساته على التنمية المستدامة”.. 27 أيار الجاري

دمشق – البعث

تعقد كلية الاقتصاد في جامعة دمشق “المؤتمر العلمي الدولي للتحول الرقمي وانعكاساته على التنمية المستدامة”، في الفترة ما بين 27 – 29 أيار الجاري، وذلك على مدرج جامعة دمشق، قاعة رضا سعيد.

ويشارك في المؤتمر عدد من الباحثين والمختصين من دول عربية وأجنبية، منها العراق والأردن ومصر والسودان ولبنان والجزائر وسلطنة عمان وإيران والهند والمملكة المتحدة وسورية، إضافة إلى عدد من الوزارات والهيئات الحكومية والمؤسسات والشركات الخاصة في سورية.

ويناقش المؤتمر على مدى بلاثة أيام واقع التحول الرقمي واستراتيجية تنفيذه في القطاع الحكومي في سورية والتجارب العربية والأجنبية.

ويتضمن المؤتمر ستة محاور تتناول الاقتصاد الرقمي وتأثيره في تعزيز النمو الاقتصادي، ودور الإدارة الإلكترونية في تحقيق التنمية المستدامة، ودور الرقمنة كخيار استراتيجي في دعم الشمول المالي، وأهمية النمذجة والقياس في التحول الرقمي، واستراتيجية التحول الرقمي في القطاع الحكومي، والتحديات التي تواجه مهنة المحاسبة والمراجعة في ظل التحول الرقمي.

ويرافق المؤتمر معرض مواز، ومسابقة علمية للعديد من أبحاث التحول الرقمي للباحثين وطلاب الدراسات العليا.