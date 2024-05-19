تركيب 5801 خط هاتف ثابت و7434 بوابة في طرطوس

طرطوس- وائل علي

نفّذ فرع طرطوس للشركة السورية للاتصالات على صعيد التركيبات الهاتفية 5801 خط هاتفي منذ بداية العام لغاية شهر أيار في مراكز المحافظة المختلفة.

يقول مدير الفرع المهندس بديع ونوس إن نسبة التركيب وصلت إلى 39% من الخطة البالغة 15000، كما تمّ تركيب 7434 بوابة انترنت لنهاية شهر نيسان من ضمنها 5218 بوابة تراسل لتصل نسبة التركيب إلى 40% لمزود تراسل من أصل 13000 بوابة.

من جهة أخرى بلغ عدد مشتركي الهاتف الثابت لنهاية شهر نيسان 385278 مشتركاً والانترنت 198792 مشتركاً، وتبلغ السعة الكلية للمقاسم للفترة ذاتها 38125 رقماً هاتفياً و198309 بوابة، ووصل عدد المشتركين بخدمة FTTP (الانترنت عبر الألياف الضوئية) إلى 84 مشتركاً، وتمّ تأمين البنية التحتية لخدمة FTTH وهي خدمة توصيل ليف ضوئي إلى المنازل بسرعات تتراوح من 8- 16 ميغابايت/ثانية، حيث وصل عدد المشتركين إلى 504 مشتركين نهاية شهر نيسان. وتمّ تفعيل خدمة الـ IPTV وهي خدمة مشاهدة قنوات البث التلفزيوني عبر اتصال منفصل عن خدمة الانترنت شريطة توفر بوابة انترنت لدى المشترك وهي متوفرة في 23 مركزاً هاتفياً.

وبيّن ونوس أنه تمّ الانتهاء من تنفيذ مشروع العقد المتضمّن توسيع غرف التجارب في عشرة مراكز هاتفية بنسبة تنفيذ 100% وتمّت المباشرة بتنفيذ العقد المركزي 111/آ المتضمن تركيب بوابات انترنت في عدد من المراكز الهاتفية، مشيراً إلى أنه تمّ تركيب التجهيزات في مركز اتصالات آلاسيا /8320/ بوابة ومركز بحوزي /1664/ بوابة ومركز البيضة /1664/ بوابة وفي مراكز الكريمة والصومعة وجنينة رسلان وبرمانة المشايخ وتالين بمعدل /512/ بوابة لكل مركز ووضعها بالخدمة والعمل مستمر لتنفيذ باقي الأعمال، وتركيب تجهيزات مواد الدفعة الثانية لفرع اتصالات طرطوس التي تشمل مراكز دريكيش وبانياس والحميدية وخربة المعزة وضهر صفرا ووضعها بالخدمة باستثناء مركز الحميدية، والعمل مستمر لتركيب باقي أعمال العقد المركزي الذي يشمل الدفعة الثالثة التي تتضمن /10/ مراكز هاتفية، إضافة إلى الانتهاء من تنفيذ العقد المركزي رقم (80/آ) الذي يشمل تركيب نظام طاقة شمسية لـ/21/ وحدة ضوئية خارجية مدرجة ضمن خطة الفرع.

واعتبر مدير الفرع أن استهلاك المحروقات يشكل عبئاً كبيراً على ميزانية الفرع ويزيد بشكل كبير النفقات، وهناك تعديات دائمة على الشبكات الهاتفية الضوئية والنحاسية بسبب غياب تنسيق بعض المؤسسات مع الفرع أثناء تنفيذ مشاريع عائدة لها، إضافة إلى أعمال الحفريات العشوائية من قبل بعض المواطنين وسرقة الكابلات الهاتفية المتكررة، مطالباً بتأمين تغذية كهربائية مستمرة بدون تقنين للمراكز الهاتفية الرئيسية، وضرورة التنسيق مع الشركة عند قيام أية جهة بالحفر بجوار الكابلات الأرضية.