دورة لمدربي الكاراتيه في حماة.. والهدف توسيع القاعدة

حماة- منير الأحمد

أقام اتحاد الكاراتيه بالتعاون مع اللجنة التنفيذية للاتحاد الرياضي في حماة دورة مركزية لتأهيل وترفيع مدرّبي الكاراتيه للدرجات (سي ودي وبي) في صالة الشهيد ناصح علواني الرياضية، وشارك فيها 28 دارساً ودارسة من محافظتي حماة وحمص.

رئيسُ اللجنة التنفيذية لفرع الاتحاد الرياضي في حماة عبد الرزاق زيتون أشار لـ”البعث” إلى أهمية هذه الدورة لما لها من دور فاعل في تطوير اللعبة وزيادة انتشارها من خلال تأهيل مدرّبين جدد، وتوزيعهم على مختلف الأندية التي تمارس الكاراتيه في المحافظة، مبيناً أن الدورة تأتي ضمن خطة لجنة المدرّبين لتوسيع قاعدة اللعبة واكتشاف مواهب جديدة في التدريب ما ينعكس إيجاباً على تطورها.

بدوره لفت رئيس مكتب ألعاب القوة في تنفيذية حماة عبد الحكيم دهيمش إلى أن المعلومات التي قدّمت في الدورة كانت غنية جداً ولاقت استيعاباً كبيراً من الدارسين، مضيفاً أن الهدف من الدورة تحقق من خلال الفائدة الكبيرة التي جناها الدارسون وهو ما لمسناه، مع الأمل أن يعمل المدرّبون على تطبيق ما تعلموه في الأيام القادمة.

يُشار إلى أن برنامج الدورة التي استمرت ثلاثة أيام تضمن محاضرات حول استراتيجية اتحاد اللعبة، ومبادئ علم التدريب ومكونات الحمل التدريبي ودرجاته، والتخطيط الرياضي عند لاعب الكاراتيه، والاحتراف الرياضي وواجبات المدرّب المناسبة لانتقاء اللاعبين، وعلم النفس الرياضي والإعداد النفسي للاعب والخصائص الحركية لديه وكيفية تطويرها، وأساسيات اللعبة ومهارات وتقييم لاعب الكاتا واختبارات نظرية ومحاضرات عملية.