فقدان 23 مهاجراً إثر غرق مركبهم في البحر

أعلن الحرس الوطني التونسي عن فقدان 23 تونسياً بعد محاولتهم الهجرة بحراً إلى أوروبا من سواحل ولاية نابل شمال شرق البلاد.

ونقلت وكالة الأنباء التونسية وات عن الإدارة العامة للحرس الوطني قولها: “إن وحدات من الحرس الوطني وبالاشتراك مع وحدات من الجيش الوطني تقوم بالبحث عن 23 شخصاً مفقوداً من مختلف ولايات الجمهورية، شاركوا في عمليات إبحار خلسة من سواحل قربة بولاية نابل”، مشيرة إلى أن عائلات المفقودين أعلموا السلطات الأمنية بعد عشرة أيام من انقطاع أخبارهم.

وأضاف البيان: “إنه تم توقيف خمسة أشخاص يشتبه في ضلوعهم في تنظيم عملية الإبحار غير المشروعة”.

كما أعلن الحرس الوطني التونسي أنه أحبط محاولتين للعبور بشكل غير قانوني إلى أوروبا، وأنقذ 52 مهاجراً وانتشل أربع جثث، قبالة سواحل صفاقس وسط تونس، ولم يتم تحديد جنسيات المهاجرين الذين تم إنقاذهم أو الذين ماتوا غرقاً.