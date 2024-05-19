في مجلس محافظة حلب التأكيد على الدعم الزراعي

حلب – رفعت الشبلي

تركزت مداخلات أعضاء مجلس محافظة خلب خلال الجلسة الأولى لاجتماعات الدورة العادية الثالثة على واقع عمل فروع المصرف التجاري والازدحام الحاصل أثناء استلام رواتب المتقاعدين.

وشملت المداخلات ضرورة تأمين مستلزمات الدعم الزراعي وخصوصاً مادة المازوت في موسم الحصاد وتشديد الرقابة التموينية على الأفران خصوصاً في حي الأشرفية ومعالجة تأخر رسائل أسطوانات الغاز، في حين تناول عدد من الأعضاء واقع العمل في ألية تحصيل الضرائب لدى مديرية المالية.

واستعرض مدير الزراعة، المهندس رضوان حرصوني، الإجراءات المتخذة من خلال اللجنة الزراعية الفرعية لتجهيز مراكز استلام الحبوب وآلية دعم وتأمين مستلزمات الإنتاج، إضافة إلى تأمين مازوت زراعي للحصاد، موضحاً أنه يحق لكل فلاح تقديم شكوى عبر مديرية حماية المستهلك بخصوص تقاضي أجور زائدة من قبل صاحب الحصادة في حال ثبوتها.

من جهته، أشار مدير المالية، الدكتور خالد بنود، إلى أهمية التعاون بين الجهات الحكومية والنقابات والاتحادات المعنية لإيجاد الصيغ المناسبة لتحقيق العدالة الضريبية للفعاليات الاقتصادية، مشيراً للشرائح الضريبية المستوفاة وتقدير نسبة الأرباح، مؤكدا عدم وجود دوريات عاملة لمراقبة عمليات البيع في الشوارع.

ولفت مدير شركة محروقات، المهندس رشاد السالم، إلى تحسن التوريدات الحاصلة في مادة المازوت والبنزين والغاز، موضحا أن القطاعات الأساسية الخدمية من أفران و مشاف ونقل جماعي لم تتأثر بالأزمة الراهنة نتيجة العمل الجماعي بين القطاعات المختلفة، مضيفا أنه تم تخصيص ثلاثة ملايين ومئة ألف ليتر مازوت زراعي مخصص للحصاد وتخصيص خمسين ألف ليتر مازوت لنقل الأقماح و الحبوب.