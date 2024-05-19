قوات الاحتلال تقتحم بلدات في الضفة الغربية.. والمقاومون يتصدون

شنّت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر الأحد حملة دهم واعتقالات في مناطق متفرقة من الضفة الغربية تخللها مواجهات في عدّة محاور.

واقتحمت قوات كبيرة للاحتلال الإسرائيلي مدينة قلقيلية حيث أكّدت مصادر محلية أنّ القوات دخلت للمدينة معززة بالجيبات وآليات عسكرية وحاصرت منزلين في “حي القرعان” وقرب “الداخلية” بالمدينة وطالبت عبر مكبرات الصوت سكانهما بالخروج منها.

واندلعت اشتباكات بين مقاومين وقوات الاحتلال داخل مدينة قلقيلية.

كما اندلعت مواجهات متفرقة بين مجموعات من الشبان وقوات الاحتلال التي أطلقت الرصاص الحي والمغلف بالمطاط وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع.

وفي نابلس اقتحمت قوات الاحتلال المدينة ودهمت محلاً وعاثت فيه خراباً وبالتزامن مع ذلك اندلعت اشتباكات مسلحة بين المقاومة وقوات الاحتلال في حي رفيديا في نابلس.

كما اعتقلت قوات الاحتلال طفلاً من قرية مادما جنوبي نابلس.

وفي طولكرم، دهمت قوات الاحتلال منجرة وعدة منازل خلال اقتحام ضاحية ذنابة (شرقاً) واعتقلت قوات الاحتلال الشاب فادي العنبص بعد اقتحام منزله في ضاحية ذنابة شرق طولكرم.

كما تواصل قوات الاحتلال اقتحام بلدة كفر نعمة غربي مدينة رام الله،فيما تداول ناشطون مقطع فيديو يوثق اعتداء جنود الاحتلال على شبان في بلدة دير أبو مشعل شمال غربي المدينة.

يُذكر أنّ الضفة الغربية تشهد حالات اشتباك يومية تصاعدت منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، إذ تتعرض بلداتها ومدنها لاقتحامات يومية تتخللها حملات اعتقالات واسعة، فيما يرتقي شهداء ويصاب آخرون بنيران الاحتلال خلال تصديهم.